Tandsköterska sökes
Praktikertjänst AB / Tandsköterskejobb / Borlänge
2026-02-17
Tandsköterska sökes till Borlänge.
Är du tandsköterska som är redo för ett nytt arbetskapitel? Är du utbildad tandsköterska och har något års arbetserfarenhet? Just nu söker Vi på Tandstationen i centrala Borlänge en tandsköterska med start från och med 1 juni.Publiceringsdatum2026-02-17Om tjänsten
Som tandsköterska kommer du arbeta med sedvanligt arbete som sterilen, assistans och i receptionen.
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska, har något års arbetserfarenhet och som kan kommunicera obehindrat på svenska i tal och skrift. Du kan även kommunicera på engelska vid behov.
Som person tycker du om att ta eget initiativ, öppen för att göra alla uppgifter på kliniken samt kunna prioritera arbetsuppgifter. Det är viktigt att man vill bidra till trivsel och att med enkelhet kunna samarbeta med sina kollegor.
Om kliniken:
Vi är en liten familjärklinik med "högt i tak". 1 tandläkare, 2 tandsköterskor och 2 tandhygienister.Så ansöker du
Vi intervjuar löpande, och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut, så skicka in din ansökan redan idag!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/156". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tandvård, Dalarnas län, Tandstationen Kontakt
Michael Gobraeel 0707494467 Jobbnummer
9746272