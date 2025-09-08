Tandsköterska sökes - Stationstandläkarna
Information om arbetsplatsen
Vår klinik är centralt belägen i Skellefteå.
Vi har fem behandlingsrum och under året har vi gjort renovering och ombyggnationer i lokalen. Här jobbar två team: två tandläkare och tre tandsköterskor samt en tandhygienist på deltid.
Vi bedriver all typ av allmäntandvård och implantatkirurgi. Vår ambition är att erbjuda högkvalitativ tandvård, att bemöta våra patienter på ett personligt och professionellt sätt och att skapa trygghet och långvariga patientrelationer.Publiceringsdatum2025-09-08Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär omväxlande uppgifter såsom undersökningar, behandlingar inklusive reception- och sterilarbete. Vi jobbar med digital avtryckstagning och strävar mot mer delegerad tandvård.
Kvalifikationer
Du är utbildad tandsköterska. Är du nyutbildad skolar vi gärna in dig i yrket. Det viktigaste är att du passar in i vårt team. Vi söker dig som är lyhörd, flexibel och gärna vill ta ansvar och vara med och påverka då vi är en liten klinik.
Övrig information
Intervjuer sker löpande och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Månadslön. Andra förmåner kan avtalas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/627". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
