Tandsköterska hos Gnestatandvårdsteam

Information om arbetsplatsen
Gnesta Tandvårdsteam är en mottagning med lång tradition inom privat tandvård,.
Mottagningen är fullt modern med fyra behandlingsrum där vi arbetar delegerat i dubbla team.
Gnesta Tandvårdsteams ambition är att erbjuda högkvalitativ tandvård, att bemöta
våra patienter på ett personligt och professionellt sätt och att skapa trygghet och långvariga
patientrelationer.
Mottagningen är ljus och fin och ligger centralt vid Stora Torget i Gnesta, med utsikt över Frösjön, mitt emot stationen med buss, pendel- och regionaltåg.
Här arbetar två tandläkare, tre tandsköterskor och en receptionist.
För oss är det viktigt att vara professionella och samtidigt ha roligt på jobbet.
Vi erbjuder dig:
• en mottagning i framkant vad gäller tandvård
• stora möjligheter att utvecklas som tandsköterska
Tjänsten hos oss innebär omväxlande uppgifter som exempelvis assistans, profylax, steril och
implantatverksamhet. Du kommer också till viss del att arbeta administrativt i reception med patientkontakter och tidboksplanering. Vi hjälps åt med inskolning för att du successivt ska
komma in i de olika arbetsmomenten. Självklart får du kompetensutveckling och handledning
vid behov Kvalifikationer
Du är en utbildad tandsköterska, vi ser gärna att du har några års erfarenhet av att arbeta kliniskt men välkomnar även dig som kommer direkt från utbildning.
Vi sätter stor vikt vid att du har en vilja att utvecklas i delegerat patientarbete. Dina personliga egenskaper
Vi behöver dig som är omtänksam och engagerad och som alltid sätter patienternas bästa i
fokus. Du har god klinisk förståelse, en bra samarbetsförmåga och trivs med att ha omväxlande arbetsuppgifter. Du har förmågan att överblicka, planera och prioritera. Vi lägger
stor vikt vid din personliga lämplighet.
Övrig information
Intervjuer kommer att ske löpande och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
