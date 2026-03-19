Tandsköterska för vikariat på minst 1 år
Praktikertjänst AB / Tandsköterskejobb / Karlskrona Visa alla tandsköterskejobb i Karlskrona
2026-03-19
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Praktikertjänst AB i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Nybro
, Olofström
eller i hela Sverige
Information om arbetsplatsen
Vill du bli vår nya tandsköterska på Lokstallarna Tandvård i Karlskrona?
Lokstallarna tandvård utgörs av två team och har sammanlagt fyra tandläkare, tre tandhygienister och en specialist inom parodontologi.
På kliniken utför vi allt från bastandvård till mer komplicerade fall inom protetik, kirurgi och parodontologi. Vi arbetar också med estetisk tandvård och utför bland annat tandreglering med Invisalign.
Mottagningen finns i nyrenoverade lokaler med modern och kvalitativ utrustning.
Team Sandgren Watz består i nuläget av två tandläkare, en tandhygienist samt tre tandsköterskor. Publiceringsdatum2026-03-19Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med alla förekommande tandsköterskeuppgifter vid en allmäntandvårdsklinik så som assistans, sterilarbete, eget patientarbete och reception. Det kommer vara nära samarbete med både andra tandsköterskor, tandläkare och tandhygienist. Kvalifikationer
Vi söker dig med godkänd tandsköterskeexamen eller som är under utbildning för att bli tandsköterska.
Mycket goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.
Du ska också ha god samarbetsförmåga, vara bra på att bemöta, kommunicera och skapa goda relationer.
Några års erfarenhet och att kunna prata engelska är meriterande. Dina personliga egenskaper
Vi söker efter dig som är glad, trevlig och noggrann. Vi behöver dig som vill göra skillnad för dina patienter. Du har en god social förmåga och lägger stort fokus på bästa omhändertagande av våra patienter. För att trivas hos oss är det viktigt att du är prestigelös, nyfiken och flexibel. Hör av dig så berättar vi gärna mer om hur vi arbetar!
Övrig information
Tjänsten är ett vikariat på minst ett år på grund av föräldraledighet för en av våra tandsköterskor. Tjänsten är på 100 % men kan gå ner till 60 % om det skulle passa dig bättre och anställningen startar så snart som du har möjlighet.
Vi rekryterar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/242". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Arbetsplats
Tandvård, Blekinge län, Lokstallarna Tandvård Team Måns Sandgren Kontakt
Måns Sandgren Watz 0725343323
9806607