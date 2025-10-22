Tandsköterska, Falköping-Stenstorp
2025-10-22
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Är du vår nya tandsköterska? Kom till oss och var med och utveckla en redan bra klinik till något ännu bättre.
Nu söker vi en självgående tandsköterska som förstår vikten av god service och bra bemötande.
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
Vi är en arbetsplats där vi bryr oss om varandra och våra patienter. Vi är en klinik som strävar efter att vara den bästa arbetsplatsen för dig och dina kollegor. Vi arbetar i en positiv anda där humor och arbetsglädje är en stor del av vår kultur. Teamarbete och utveckling av oss själva, vården och vårt arbetssätt har stort fokus på kliniken. Vi jobbar hårt för en arbetsplats där alla stimuleras och jobbar på toppen av sin kompetens och i det har tandsköterskan en central roll. Därför behöver vi utöka med en tandsköterska som delar vår vision att tandsköterskeyrket består av mer än assistans.
På Folktandvården Falköping/Stenstorp träffar du patienter i alla åldrar med många olika vårdbehov. Som tandsköterska hos oss har du en viktig roll för att patienterna ska känna sig bra bemötta och trygga under sitt besök. Du får användning av hela din kompetens samtidigt som tjänsten också ställer krav på både kreativitet, empati, samarbetsförmåga och servicekänsla.
I tjänsten ingår bland annat:
Att assistera vid undersökningar och behandlingar
Arbete med egna patienter vid profylaxbehandlingar, inskolningar, munhälsorådgivning eller tillvänjningsbehandling och digitala vårmöten mm.
Arbete i sterilen och receptionen
Arbete med FRAMM, uppsökande verksamhet kan också förekomma. Vi arbetar med alla typer av behandlingar och har OPG, DK utrustning samt arbetar med digital avtryckstagning.
Kliniken har två utbudspunkter belägna i Falköping och Stenstorp. I Falköping finns 16 behandlingsrum och i Stenstorp finns 4 behandlingsrum. Anställningen innebär arbete på båda klinikerna.
På kliniken i Falköping finns även vår VFU-klinik där vi tar emot tandläkar- och tandhygieniststudenter som går sista terminen på respektive utbildning på Odontologen i Göteborg. Vi tar även emot studenter från tandsköterskeutbildningen. Kliniken är samlokaliserad med specialistkliniken för Ortodonti.
Hos oss arbetar idag sammanlagt 39 medarbetare. Läs gärna mer om våra öppettider och hur du hittar hit: Falköping - Public_Intra (vgregion.se), Stenstorp - Public_Intra
Kompetenskrav och profil
Utbildad tandsköterska med en utbildning av MYH (Myndigheten för Yrkeshögskolor)
Intresse för både barntandvård och vuxentandvård
Kunskaper i svenska språket som motsvarar svenskt gymnasium eller Svenska C1 i såväl tal som skrift
Självständigt sköta administration
Förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och klokt sätt
Kunna ge ett stabilt och lugnt intryck även när det är mycket att göra
Förmåga att samarbeta och relatera till andra människor på ett lyhört sätt
Bidra till verksamhetens utveckling genom att aktivt delta i klinikens förbättringsarbete
Är du ny i yrket får du ett individuellt upplagt handledningsprogram under första tiden. Handledningsprogrammet är en del av vårt tvååriga utvecklingsprogram för nyutbildade tandsköterskor.
Om rekryteringsprocessen
Du som inte redan är anställd hos oss blir kontaktad av rekryterare på HR-enheten för intervju. Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken. Dessa intervjuer är planerade till 13 november.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
