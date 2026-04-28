Tandsköterska
2026-04-28
Tandsköterska sökes till modern och trivsam tandklinik
Vill du arbeta i en professionell och varm miljö där patienten alltid står i fokus? Nu söker vi en engagerad och serviceinriktad tandsköterska till vår klinik.
Vi är en modern tandklinik med ett starkt fokus på kvalitet, trygghet och personlig service. Hos oss möts patienter av ett glatt team och en lugn atmosfär. Kliniken ligger endast 5 minuter från Frölunda Torg med goda kommunikationer samt möjlighet till gratis parkering.
Idag består vårt team av 2 tandläkare, 2 tandsköterskor och 1 tandhygienist. Vi arbetar i två fullt utrustade behandlingsrum och strävar alltid efter att ge bästa möjliga vård med hjälp av modern teknik.Om tjänsten
Som tandsköterska hos oss kommer du att ha en varierad roll där du arbetar nära tandläkare och patienter. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Assistera vid behandlingar
Sterilarbete och hygienrutiner
Patientbemötande och administration
Tidsbokning och journalhantering
Vi söker dig som
Är utbildad tandsköterska
Har god samarbetsförmåga och är flexibel
Är noggrann, ansvarstagande och har ett gott bemötande
Talar flytande svenska
Ytterligare språkkunskaper är meriterande
Gärna har erfarenhet, men vi välkomnar även nyutexaminerade
Vi erbjuder
En trivsam arbetsplats med härliga kollegor
Möjlighet till utveckling och vidareutbildning
Trygga anställningsvillkorSå ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV och personligt brev till oss så snart som möjligt. Urval sker löpande.
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega till vårt team!
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
E-post: info@frolundatandvard.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Frölunda tandvård AB
(org.nr 559257-6077)
Kontrabasgatan 5 D (visa karta
)
421 50 VÄSTRA FRÖLUNDA Kontakt
Behrooz Ghahreman info@frolundatandvard.se 031558225 Jobbnummer
