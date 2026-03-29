Tandsköterska
2026-03-29
Information om arbetsplatsen
Vi är en familjär tandvårdsmottagning i centrala Hässleholm med stort behandlingspanorama.
Vi söker efter en tandsköterska till ett troget och trevligt patientunderlag. För närvarande består vårt team av två tandläkare, två tandsköterskor och tre tandhygienister. Kliniken består av fyra behandlingsrum. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmiljö där alla känner sig delaktiga och kan arbeta på toppen av sin kompetens. Publiceringsdatum2026-03-29Dina arbetsuppgifter
Tjänsten som tandsköterska hos oss innebär en viktig och central roll i teamarbetet på kliniken. Du kommer att assistera tandläkare vid olika typer av behandlingar, så som undersöknings- och röntgenassistans, delegerad patientbehandling samt sterilarbete. Det ingår även administrativt arbete i receptionen så som telefoni, tidsbokning, debitering, fakturering, remisshantering, materialbeställning, lagerhantering, uppföljning kontrollrapporter och försäljning av munhygiensartiklar.
En viktig del i ditt arbete är ett gott bemötande samt ge service och skapa trygghet för patienter före, under och efter behandling. Kvalifikationer
Krav: Tandsköterskeexamen
Formella kvalifikationer: Svenska i språk som motsvarar svenskt gymnasium eller svenska på C1-nivå.
Vi ser gärna att du har arbetslivserfarenhet från yrket samt grundläggande datorkunskap, gärna erfarenhet ifrån Frenda journalsystem som används på kliniken.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Dina personliga egenskaper
Vi söker efter dig som är noggrann, samarbetsvillig och har ett fint patientbemötande. Vi ser gärna att du är trygg i din yrkesroll, trivs med att arbeta i team och strukturerad. Du har god social förmåga och kan förmedla patientinformation på ett enkelt men samtidigt tydligt sätt. Du är engagerad och lägger stort fokus på bästa omhändertagande av våra patienter.
Övrig information
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Vikariatet sträcker sig över ett år, chans finns till tillsvidareanställning.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Månadslön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/264". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Arbetsplats
Tandvård, Skåne län, Tandläkare Emma Mc Cormick Kontakt
Emma Mc Cormick 0708126646 Jobbnummer
9825746