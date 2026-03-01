Tandsköterska
2026-03-01
Tandläkarna Rylén / Specialisttandläkarna i Malmö Rylén.
Är du en tandsköterska som söker ny utmaning?
Då kanske det är just dig vi vill få in i vårt team!
Vi bedriver allmäntandvård men kliniken är även remissinstans för kirurgi och bettfysiologi och vi har erfarna käkkirurger som arbetar på kliniken samt en Bettfysiolog.
Vi söker ytterligare en tandsköterska till vår verksamhet i Malmö, tidigare erfarenhet är meriterande.
Du som söker vill arbeta i en organisation som drivs med teamkänsla och egenansvar. Erfarenhet inom assistans vid kirurgi och bettfysiologi är meriterande samt erfarenhet inom administrativa uppgifter.
Arbetsuppgifter/Kvalifikationer
Sedvanliga tandsköterskeuppgifter, assistans, steril, reception, beställningar, avtryck, röntgen, assistans vid kirurgiska ingrepp, assistans vid bettfysiologiska behandlingar, administrativa uppgifter. Erfarenhet journalsystemet Alma.Publiceringsdatum2026-03-01Dina personliga egenskaper
Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är ansvarsfull, ambitiös, flexibel, positiv, empatisk och som kan arbeta både enskilt och i team.
Övrig information
Rekrytering sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Välkommen att maila din ansökan samt CV med foto till jobbansokantandlakarnarylen@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: jobbansokantandlakarnarylen@gmail.com Arbetsgivarens referens
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandläkarna Mojir & Mojir AB
(org.nr 559037-5191)
Tessins väg 8
)
217 58 MALMÖ
Tandläkarna Rylén Jobbnummer
9769709