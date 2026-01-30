Tandsköterska
R. Greven Dental AB / Tandsköterskejobb / Lilla Edet Visa alla tandsköterskejobb i Lilla Edet
2026-01-30
, Trollhättan
, Orust
, Stenungsund
, Essunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos R. Greven Dental AB i Lilla Edet
Tandsköterska sökes till Greven Dental som är en mkt väletablerad mottagning i Lilla Edet. Här har bedrivits tandvård i en lugn och trevlig miljö sedan 1957. Nu behöver vi bli fler på jobbet och kommer anställa ytterligare 1 Tandsköterska, 1 Hygienist och 1 Tandläkare. Nu jobbar 1 Tandläkare och 1 heltid och 1 halvtids Tandsköterska.
Grundläggande för oss är att värna våra Patienters bästa men också att vi som team skall trivas och jobba tillsammans i en avslappnad och positiv anda. Vi har redan en mkt bred kompetens och erbjuder alla former av modern tandvård från barntandvård till vuxentandvård. Innebärande rel mkt Implantatbehandling. Vi utför även Ortodonti samt alla former av Protetik mm. mm.
De medarbetare vi söker gillar sitt jobb och är också vana att jobba delegerat och under eget ansvar., med både kliniskt patientarbete kontorssysslor och med vanliga sterilpyssel.
Då vi har väldigt mkt Patienter som går här och vår ambition är att ha ett minimum av kö/väntetid för våra trevliga Patienter är detta angeläget nu, rel omgående. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Mail eller brev går bra
E-post: rolf8greven@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandsköterska". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare R. Greven Dental AB
(org.nr 556375-1774)
Egnahemsvägen 2 (visa karta
)
463 32 LILLA EDET Arbetsplats
Greven Dental AB, R Jobbnummer
9714430