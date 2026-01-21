Tandsköterska
2026-01-21
Fin-Dental Tandvård i Dalby söker en trevlig och driven tandsköterska till vår klinik.
Vi söker dig som satsar på högkvalitativ tandvård och är en ansvarstagande person som gärna tar egna initiativ och har patientens bästa i fokus.
Du ska kunna arbeta självständigt men samtidigt fungera bra i ett team.Publiceringsdatum2026-01-21Kvalifikationer
• Tandsköterskeutbildning.
• Erfarenhet inom yrket är meriterande
Vi erbjuder:
• Flexibel arbetstid (efter ömsesidig överenskommelse)
• Möjlighet till utveckling
• Attraktiv lön
• Kollektivavtal
Kliniken ligger centralt i Dalby med goda trafikförbindelser.
Vi ser fram emot din ansökan!
Skicka gärna CV och personligt brev till dentalhusdalby@gmail.com
senast 2026-05-26
Rekryteringen sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
www.findental.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
E-post: dentalhusdalby@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fin-Dental Tandvård Dalby AB
(org.nr 556597-6791)
Veberödsvägen 3 (visa karta
)
247 23 DALBY Arbetsplats
Fin- Dental Tandvård Dalby AB Jobbnummer
9695718