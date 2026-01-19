Tandsköterska
Distansia AB / Tandsköterskejobb / Munkedal
2026-01-19
Vi utökar och söker nu tandsköterskor då vi anställt fler tandläkare.
Är du utbildad tandsköterska som önskar vara en del av vår klinik som drivs av kvalitet och utveckling?
I sådana fall kan vi erbjuda dig ett stimulerande och utmanande jobb hos oss på Dingletandläkarna samt eventuellt Uddevalla Käkkirurgi.
Vi söker dig som har erfarenhet av, eller önskar att arbeta med, både allmäntandvård samt käkkirurgi.
Du bör ha lätt för att samarbeta, vara utåtriktad och ha ett gott bemötande mot både våra patienter och dina framtida kollegor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och att du passar väl in i teamet.
Vi arbetar mycket delegerat vilket är meriterande om du gjort så tidigare samt är van att ha egna patienter.
Vi ser att Du behärskar det svenska språket flytande i både tal och skrift.
Kliniken är fullt digitaliserad och där arbetar ett team av tandläkare, tandsköterskor och receptionist samt specialist inom käkkirurg.
Vi drivs av kvalitét och utveckling, har ett prestigelöst klimat på kliniken med högt i tak där vi tror på en familjär kultur där vi alla månar om varandra.
För oss är hög odontologisk kvalitet och ett bra och kommunikativt samarbete mycket viktigt och vi ser att Du delar vår uppfattning.
Skicka din ansökan med foto, personligt brev och CV till:asa_lindahl66@hotmail.com
Varmt välkommen med din ansökan!
Obs! Vi tar endast emot ansökningar från dig som är utbildad tandsköterska eller är under utbildning. Obs! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
Via mail
E-post: asa_lindahl66@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandsköterska". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Distansia AB
(org.nr 556510-3263)
Trädgårdsgatan 9 (visa karta
)
455 61 DINGLE Arbetsplats
Dingletandläkarna Kontakt
Klinikchef
Åsa Lindahl asa_lindahl66@hotmail.com Jobbnummer
9690309