Tandsköterska

Vi söker dig som är ansvarstagande, lojal, punktlig, organiserad, initiativtagande och vill vara med och ge våra patienter bästa tänkbara service.
All vård utförs med hög service och kvalitét, därför att det av stor vikt att du är serviceinriktad. Du är glad och öppen, flexibel och har god datorvana.
Då praktiken har stort fokus på bemötande och kommunikation är det av stor vikt att du behärskar svenska språket mycket väl, i såväl tal som skrift.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: flenklinik@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Everest Dental Klinik AB (org.nr 559217-7827)
Drottninggatan 4 (visa karta)
642 37  FLEN

Jobbnummer
9658270

