Tandsköterska
Everest Dental Klinik AB / Tandsköterskejobb / Flen Visa alla tandsköterskejobb i Flen
2025-12-20
Vi söker dig som är ansvarstagande, lojal, punktlig, organiserad, initiativtagande och vill vara med och ge våra patienter bästa tänkbara service.
All vård utförs med hög service och kvalitét, därför att det av stor vikt att du är serviceinriktad. Du är glad och öppen, flexibel och har god datorvana.
Då praktiken har stort fokus på bemötande och kommunikation är det av stor vikt att du behärskar svenska språket mycket väl, i såväl tal som skrift. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: flenklinik@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Everest Dental Klinik AB
(org.nr 559217-7827)
Drottninggatan 4 (visa karta
)
642 37 FLEN Jobbnummer
9658270