Tandsköterska
2025-11-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Om dig:
Vi söker en utbildad trevlig tandsköterska som är självgående och flexibel person som uppskattar ordning och reda. Ett pars års erfarenhet är en fördel men vi kommer lägga stor vikt på personlig lämplighet. Känsla för service och kvalitet är viktigt samt att positivt bidra till klinikens lagkänsla och arbetsmiljö.
Ett plus är att du har en god samarbetsförmåga, alltid ger 100% och tycker det är roligt att arbeta i team. Som person är du positiv och empatisk. Du har perfekta kunskaper inom det svenska språket i såväl tal som skrift.
Fördel om du gillar att arbeta delegerat.
Om oss:
Tessin Dental ligger vid lugna Tessinparken. Kliniken består av 4 behandlingsrum, väntrum, personalrum och steril. Vi strävar efter en harmonisk arbetsmiljö där fokus ligger på patientens omhändertagande.
Vi utför allmän, estetisk och akut tandvård.
Vi är specialutbildade i tandreglering med Invisalign och skalfasader i porslin.
Vi har en modern, nyrenoverad klinik och vidareutbildar oss kontinuerligt.
Vi är ett glatt team som även tycker om att ses efter arbetstid.
Vi söker en tandsköterska på 80-90% arbetsgrad med kan även erbjuda heltid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Via mail
E-post: natalie@tessindental.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandsköterskeansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Natalie Dental AB
Kallskärsgatan 6 (visa karta
115 33 STOCKHOLM Kontakt
Verksamhetschef
Natalie Carlsten natalie@tessindental.se 0736167335 Jobbnummer
