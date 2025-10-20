Tandsköterska
Folktandvården Nässjö
I Nässjö är vi ett gäng härliga medarbetare som trivs tillsammans och har väldigt roligt på jobbet! Vi är en stor klinik med många möjligheter! Här finns närhet till specialisttandvården genom Odontologisk centrum vilka ryms under samma tak!
Vi har en etablerad klinikanda där vi hjälper till och stöttar varandra i vårt arbete och har genom det en god och stark sammanhållning.
Just nu behöver vi stärka upp vår verksamhet med fler tandsköterskor som vill vara med och leverera god tandvård till våra patienter!
Läs mer om oss genom att besöka Jobba på Nässjö Folktandvård (http://www.rjl.se/Folktandvarden/jobba-hos-folktandvarden/titta-in-pa-vara-kliniker/jobba-pa-nassjo-folktandvard/).
Rollen som tandsköterska
Att arbeta som tandsköterska är att kunna förutse behov och ligga steget före i en behandlingssituation. Du kommer att vara en ovärderlig resurs i det team som tillsammans tar hand om och behandlar patienter på kliniken, och du kommer i din vardag att möta patienter i alla åldrar och med olika bakgrunder.
Fokus i denna tjänst ligger på det patientnära arbetet. Förutom att vara tandläkarens högra hand har du också ansvarsområden och uppgifter som du sköter på egen hand. Du kommer med andra ord att ha stor användning av hela din yrkeskompetens.
Din blivande arbetsplats
Hos oss är det viktigt att trivas, både för medarbetare och patienter. Vi är en stor klinik med ca 40 medarbetare och vi har en väldigt god sammanhållning i personalgruppen.
Våra medarbetare har olika lång erfarenhet vilket möjliggör ett dagligt kunskapsutbyte samtidigt som vårt breda patientspektra bidrar till variation och utveckling i arbetet. Vi värdesätter kompetensutveckling högt och erbjuder kunskapsutbyte både inom och utanför kliniken. Är du nyutbildad får du stöttning och handledning av erfarna kollegor.Publiceringsdatum2025-10-20Profil
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska, med intresse för både barntandvård och vuxentandvård, som trivs att arbeta i team. Du som drivs av att göra andras liv lite bättre samt är en motiverande och engagerad person som ser till dina patienters behov.
Du har en god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal såväl som i skrift. Har du erfarenhet av arbete i T4 är detta meriterande, såväl som B-körkort. Hos oss är det viktigt att trivas, både som medarbetare och patient. Därför är gott bemötande en viktig del av ditt arbete med att skapa trygghet och delaktighet. Din professionalism är viktig för att värna om både patientsäkerhet och kvalitet på behandlingen, något vi tror att du är bra på. Som medarbetare hos oss representerar du dig själv, kliniken och hela Folktandvården. Du måste därför trivas i kontakten med människor och vara mån om att ge god service och ett bra bemötande.
Du visar gott samarbete med dina kollegor och i arbete med teamet. Du är också strukturerad och noggrann samt prioriterar att arbeta på ett effektiv sätt.
Vårt erbjudande till dig
På vår klinik får du arbeta i helt nyrenoverade fräscha lokaler i en stimulerande miljö med mycket patientkontakt. Du får möjlighet att möta ett mycket varierat patientklientel. Vi tycker att det är viktigt med den personliga utvecklingen och jobbar för att såväl kliniken som den enskilda medarbetaren hela tiden ska kunna utvecklas. Vi vill kunna ta vara på just dina kompetenser och färdigheter. På kliniken värdesätter vi ett öppet klimat och avslappnad stämning, vi arbetar alla i samma lag.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Inom Folktandvården erbjuder vi därtill ett generöst friskvårdsbidrag till alla våra medarbetare och för dig som flyttar hit erbjuder vi flyttbidrag på upp till 20 000 kronor.
Har du frågor om tjänsten?
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta klinikchef Pia Bergstrand på pia.bergstrand@rjl.se
eller 010-2433550 alternativt klinikkoordinatorerna Camilla Samuelsson camilla.samuelsson@rjl.se
010-243 35 48 eller
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 30 november. Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/ Ersättning
