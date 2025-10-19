Tandsköterska
Komz AB / Tandsköterskejobb / Norrköping Visa alla tandsköterskejobb i Norrköping
2025-10-19
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Komz AB i Norrköping
Tandsköterska till modern klinik i centrala Norrköping
Vi på Tandhälsan söker en engagerad och serviceinriktad tandsköterska på heltid som vill bli en del av vårt team.Publiceringsdatum2025-10-19Om företaget
Kliniken är centralt belägen i Norrköping och består av två tandläkare, fyra tandhygienister, fyra tandsköterskor och två receptionister. Vi arbetar med modern utrustning, bl.a. OPG, CBCT och digitalt avtryck (3Shape).Dina arbetsuppgifter
Som tandsköterska hos oss får du ett varierat och utvecklande arbete. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Assistera tandläkare vid undersökningar och behandlingar
Förebyggande tandvård, barnprofylax
Sterilhantering och hygienrutiner
Patientkontakt, tidsbokning och journalskrivning i Frenda
Administration och övriga klinikuppgifter
Vem vi söker
Vi söker dig som är:
Utbildad tandsköterska (erfarenhet är meriterande, men vi välkomnar även nyutexaminerade)
Noggrann, serviceinriktad och med ett positivt bemötande
God på att samarbeta och trivs med att arbeta i team
Datorvan, gärna med erfarenhet av journalsystemDina personliga egenskaper
Vi värdesätter att du är glad, trevlig och engagerad. Du brinner för tandvård och vill göra skillnad för patienterna genom professionellt bemötande och hög kvalitet i arbetet.Så ansöker du
Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
E-post: wisam580@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Komz AB
(org.nr 559197-4109), http://tandhalsan.nu
Bråddgatan 9 (visa karta
)
602 22 NORRKÖPING Jobbnummer
9563556