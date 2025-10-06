Tandsköterska
2025-10-06
Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?
Karolinska Institutet är världskänt för sin forskning och utbildning inom odontologi och tandvård.
På Campus Flemingsberg finns den senaste tekniken. Här utbildar vi tandhygienister, tandläkare, specialisttandläkare, forskare och har Kompletterande Utbildning för Tandläkare, KUT.
2023 rankades vårt tandläkarprogram som nummer fem på en lista över världens universitet. Merparten av studenternas kliniska utbildning sker vid någon av Universitetstandvårdens sju tandvårdskliniker. Vid institutionen för odontologi bedrivs både den teoretiska delen - och spetsforskning.
Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015 vilket innebär ett ständigt förbättringsarbete för minskning av negativ miljöpåverkan. Välkommen till oss, vi är cirka 270 medarbetare som gör skillnad.
Din roll
Till kliniken för oral rehabilitering på universitetstandvården i Flemingsberg söker vi nu en tandsköterska på heltid som vill vara med i utbildningen av framtidens tandläkare. Som tandsköterska hos oss kommer du att arbeta med våra studenter både inom den prekliniska undervisningen samt i undervisningen på sal. Detta kan bl.a. innefatta att hjälpa studenterna vid avtryckstagning, provisorium, cementeringar samt övriga protetiska behandlingar. Du kommer även assistera vid implantatoperationer och implantatprotetiska behandlingar. Även administrativa arbetsuppgifter ingår som att sköta kallelser och remisslistor inom implantat.
Vid vår klinik undervisar vi studenter och behandlar patienter inom protetik och bettfysiologi. Vi ansvarar även för den prekliniska undervisningen vid tandläkarprogrammet. Här arbetar cirka 25 tandläkare, tandsköterskor och tandtekniker.
Vem är du?
För att passa in i rollen ser vi att du har följande kvalifikationer.
- Tandsköterskeutbildning
- Erfarenhet av att arbeta som tandsköterska
- Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande:
- Erfarenhet av att arbeta med implantatoperationer
- Erfarenhet inom protetik
- Erfarenhet inom implantatprotetik
- God datorvana
- Erfarenhet av T4
För att trivas hos oss bör du ha ett positivt förhållningssätt. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, flexibilitet och engagemang.
Vad erbjuder vi?
En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet en statlig myndighet. Det gör att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. Medarbetare på KI erbjuds också möjlighet till ett flexibelt arbetssätt. Det innebär att om den verksamhet du jobbar i tillåter, så kan du arbeta en del av din arbetstid på distans. Du får även träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar där utbildad personal finns på plats.
Placering: Flemingsberg
Varmt välkommen med din ansökan senast den 7 november 2025.
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. I denna rekrytering söker du med ditt CV utan personligt brev. I ansökningsformuläret kommer du istället att få svara på några frågor om varför du söker jobbet.
Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.
Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla?
Ersättning: Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "STÖD 2-3947/2025".
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare: Karolinska Institutet
Arbetsplats: Karolinska Institutet, Universitetstandvården
