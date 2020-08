Tandsköterska - Sverigeklinikerna AB - Tandsköterskejobb i Falun

Sverigeklinikerna AB / Tandsköterskejobb / Falun2020-08-25Vi erbjuder dig ett omväxlande och stimulerande arbete i fina lokaler i Falun. Kliniken har 3 behandlingsrum. Här får du glada arbetskamrater och goda möjligheter till utveckling och eget ansvar. Vi söker dig som är är intresserad av att jobba inom vård och omsorg. Tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet som tandsköterska är meriterande, men inte ett krav. Kunskaper i Opus är också meriterande. Du har lätt för att samarbeta och har ett gott bemötande mot medarbetare och kunder. Du behärskar det svenska språket och uttrycker dig väl i tal och skrift. Våra tandläkare vill att du kan kommunicera på engelska utöver svenska. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Assistera tandläkaren, ta hand om sterilisering och inventering och annat som ingår i yrke som tandsköterska.Detta är deltidsarbete men kan bli mer. Vi får nya patienter hela tiden.EnglishWe offer you a varied and stimulating job in nice premises in Falun. The clinic has 3 treatment rooms. Here you get happy colleagues and good opportunities for development and personal responsibility. We are looking for you who are interested in working in health and care. Previous education and work experience as a dental nurse is an advantage, but not a requirement. Knowledge of Opus is also an advantage. You are easy to work with and have a good attitude towards employees and customers. You master the Swedish language and express yourself well in speech and writing. Our dentists want you to be able to communicate in English in addition to Swedish. We put great emphasis on your personal characteristics. Assist the dentist, take care of sterilization and inventory and other things that are part of the role as dental nurse.This is part-time work but can be more. We get new patients all the time.2020-08-25Sista dag att ansöka är 2020-09-24Sverigeklinikerna ABHälsinggårdsvägen 11 (Koppartorget)79143 FALUN5333250