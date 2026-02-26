Tandläkare på framåt klinik i Växjö
Praktikertjänst AB / Tandläkarjobb / Växjö Visa alla tandläkarjobb i Växjö
2026-02-26
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Praktikertjänst AB i Växjö
, Ljungby
, Värnamo
, Vetlanda
, Nybro
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-26Beskrivning
Vi på Södertandläkarna är en allmäntandvårdsklinik med ett stort
behandlingspanorama.
Här utförs all sorts tandvård: bastandvård,
protetik och kirurgi, implantat och estetisk tandvård. Mottagningen finns i eget hus på Söder i Växjö och har modern utrustning med digitalt arbetsflöde och framställning av egen tandteknik. På Södertandläkarna arbetar idag två tandläkare, två tandhygienister, fyra tandsköterskor och en receptionist. Då kliniken växer är vi i behov av en till tandläkare.Dina arbetsuppgifter
I tjänsten som tandläkare hos oss ges möjlighet till omväxlande patientbehandling med all typ av tandvård, med stöttning från erfarna kollegor.Kvalifikationer
Du är legitimerad tandläkare som behärskar svenska språket väl i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Vi söker efter dig som är glad, trevlig och noggrann. Du har en god social förmåga och lägger
stort fokus på bästa omhändertagandet av våra patienter. Du är engagerad och
intresserad av all tandvård och gillar att utvecklas.
Vi rekryterar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Välkommen med din ansökan!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/178". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Arbetsplats
Tandvård, Kronobergs län, Södertandläkarna Kontakt
Marcus Johnson Ambré 0470-44700 Jobbnummer
9766433