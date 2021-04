Tandläkare Fristad - Västra Götalandsregionen - Tandläkarjobb i Borås

Prenumerera på nya jobb hos Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen / Tandläkarjobb / Borås2021-04-15Folktandvården Västra Götalands vision är "Frisk i munnen hela livet". Vi gör skillnad för människors hälsa. Vår kompetens, ambitionsnivå, utvecklingskraft och storlek är helt unik inom svensk tandvård. Hos oss får du ett meningsfullt arbete med kompetenta kollegor, gott ledarskap och bra utvecklingsmöjligheter.2021-04-15Vill Du bli en i teamet? Vi är ett gott gäng på 12 personer och arbetar på en toppmodern klinik i nya fräscha lokaler där vi flyttade in vid årsskiftet 17/18.Kliniken bemannas med 2 tandläkare, 2 tandhygienister och 6 tandsköterskor.Du tar dig lätt till Fristad då det finns goda pendlingsmöjligheter från Borås, 2 minuters promenad från tåg och buss. Väljer du att köra bil så är det fri parkering.Folktandvården arbetar i en positiv anda med ständig verksamhetsutveckling och tycker det är spännande med utmaningar och nytänkande.Vi vill att du delar Folktandvårdens vision och värderingar. Som medarbetare hos oss representerar du dig själv, kliniken och hela Folktandvården. Du måste därför trivas i kontakten med människor och förstå vikten av god service och bra bemötande.Folktandvården Västra Götalands vision - Frisk i munnen hela livet - står för vår ambition att arbeta hälsofrämjande och att förebygga sjukdomar. Våra tre kärnvärden är Hälsa, Kompetens och Service.Därför erbjuder vi t exgoda utvecklingsmöjligheter och karriärvägar.nyutbildade ett omfattande handledningsprogram av erfarna tandläkare för att ge dig en riktigt bra start.förmåner som uppmuntrar till god hälsa som bland annat individuell hälsokontroll, massage, friskvårdskuponger för träning på fritiden samt fri öppen hälso- och sjukvårdDu kommer att få användning av hela din kompetens då vi har en patientgrupp i alla åldrar. Vi vill därför att du har intresse av såväl barntandvård, vuxentandvård som äldretandvård, samt att du gillar att arbeta i team.Legitimerad tandläkare.Vi söker dig som är duktig på att skapa goda relationer och vill ingå i vår arbetsgrupp och vill bidra med din kompetens. Du fokuserar på kundbehov och har en god pedagogisk förmåga. Du utnyttjar tider effektivt, visar engagemang för organisationen och prioriterar samtidigt som du har hög odontologisk kvalitet.Som person arbetar du bra med andra människor, tar ansvar för dina uppgifter, har personlig mognad, är kvalitetsmedveten, har ett gott bemötande och är lojal.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Är du nyutbildad får du genomgå ett strukturerat utvecklingsprogram.Goda kunskaper i svenska språket.Vi kommer att ta kontakt med dig så fort din ansökan kommit in och påbörja rekryteringsarbetet. Det innebär en första intervju med någon av våra rekryterare från HR-enheten, gäller inte dig som redan är anställd, och sedan kommer klinikcheferna att intervjua direkt efter att ansökningstiden gått ut. Vi berättar gärna mer om vår arbetsgång när vi pratas vid.Folktandvården gör kontroller i Misstanke- och Belastningsregister innan beslut om anställning.Om Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-28VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN5692556