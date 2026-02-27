Tandläkare
Jobway AB / Tandläkarjobb / Malmö Visa alla tandläkarjobb i Malmö
2026-02-27
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobway AB i Malmö
, Staffanstorp
, Lund
, Svedala
, Trelleborg
eller i hela Sverige
Är du tandläkare och vill arbeta i en modern, digital och framåtsträvande organisation? Då kan detta vara jobbet för dig!
Företaget söker just nu en tandläkare till verksamheten i Malmö. Ansök här!
Som tandläkare hos företaget kommer du att vara en viktig del i patientens hela resa, från första konsultationen till färdigt resultat. Du kommer att arbeta både med allmäntandvård och estetiska behandlingar så som kompositer, veneers och implantat samt utföra Invisalign-relaterade moment
För att lyckas i rollen:
Minst 2 års erfarenhet 2 års erfarenhet som tandläkare
Legitimerad tandläkare i Sverige
Har erfarenhet av eller intresse för tandreglering och Invisalign
Svenska och engelska i tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför att du är en noggrann och engagerad lagspelare. Utöver detta är du en serviceinriktad person som är ödmjuk gentemot arbetskamrater, kunder samt uppdrag. Du värderar kvalitet högt i ditt dagliga arbete.
Företaget erbjuder dig:
Möjligheter till utbildning och utveckling inom Invisalign, tandreglering och estetisk tandvård
Ett modernt arbetsklimat i en digital och framåtsträvande organisation
Förmåner och rabatter på behandlingar, aligners och produkter
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar företaget med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare David Nyrén på david.nyren@jobway.se
. Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.Publiceringsdatum2026-02-27Om företaget
Företaget ägs av en stor koncern som är en snabbt växande internationell aktör inom osynlig tandreglering. Vi kombinerar digital teknik med personlig service för att ge våra patienter bästa möjliga resultat - alltid med ett leende i fokus.
200 kliniker finns runt om i världen, bland annat i UK, USA och övriga Europa. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518), https://jobway.se Jobbnummer
9769057