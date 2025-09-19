Tandläkare
Just nu söker vi en tandläkare till vår moderna klinik. Är du rätt person erbjuder vi 10 000 kr högre lön än din nuvarande grundlön!
Hos oss på Privattandvården Strömstad möter du ett patientklientel med större behandlingsbehov, vilket gör det till en utmärkt arbetsplats för dig som söker utmaningar och vill få möjlighet att utföra mer avancerad tandvård och utvecklas i din roll som tandläkare i din egen takt.
Vi erbjuder dig
Möjlighet att styra ditt arbetsschema.
Vidareutveckling genom bland annat kurser och mentorskap.
Komplexa patientfall och utveckling inom avancerad tandvård.
En lugn och harmonisk arbetsmiljö.
Tjänstepension på 4,5% vid start.
Friskvårdsbidrag 5000 kr om året.
Krav - Obligatoriskt för att anses som behörig kandidat.
Svensk yrkeslegitimation som tandläkare (utfärdad av Socialstyrelsen).
Obehindrat svenska i tal och skrift.
Meriterande - Ej obligatoriskt.
Genomförda fristående, odontologiska kurser.
Om dig och tjänsten
Vi söker en nyexaminerad eller erfaren tandläkare till vår trivsamma, mindre klinik i Strömstad. Vi värdesätter en lättsam och empatisk personlighet, som förstår vikten av ett omtänksamt och professionellt bemötande gentemot både kollegor och patienter. Vi ser gärna att du aktivt engagerar dig i din professionella utveckling och strävar efter att både växa i ditt yrke och på ett personligt plan.
Arbetsuppgifter:
Varierande arbetsuppgifter som allmäntandläkare, inklusive mer avancerade patientfall. Med andra ord så innebär det ett fåtals revisionsundersökningar, akutpatienter i varierande grad samt under sommaren har vi flera akuta per dag.
Utvecklingsmöjligheter:
Hos oss får man möjligheten att vara med och auskultera när vi utför mer avancerade behandlingar så som implantatinstallationer, komplicerade op-ex, apikal- samt parodontalkirurgi. Om den sökande är intresserad av att fortsätta med dessa behandlingar på egen hand, erbjuder vi handledning och utbildningskurser.
Arbetstider:
Mån-fre kl 07:30 - 16:00.
Bra att veta
Patientklientel: Endast vuxna patienter, främst äldre.
Journalsystem: Muntra.
Anställningsform: Tillsvidareanställning med tillämpad provanställning på 3 mån.
Omfattning: 50-100%. Du bestämmer själv om du vill arbeta del- eller heltid.
Antal semesterdagar: 25.
Lönemodell: Fast lön.
Start: Enligt överenskommelse
Om Privattandvården Strömstad
Privattandvården Strömstad grundades 2019 med målsättningen att erbjuda patienterna en lugn och trygg miljö samt högkvalitativ tandvård. Vi strävar efter att ge Strömstadsborna tillgång till avancerad tandvård.
Hos oss råder det en arbetsmiljö med en lugn och harmonisk atmosfär, där en avslappnad stämning gör att du kan fokusera på ditt arbete och samtidigt trivas. Kliniken har 2 behandlingsrum och teamet består av en tandläkare och två tandsköterskor. Så ansöker du
