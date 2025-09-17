Tandläkare
2025-09-17
Folktandvården Årsta
Vår verksamhet
Vår trevliga klinik ligger vid Årsta Centrum med bra och snabba förbindelser till Uppsala centrum. Kliniken har 9 behandlingsrum och här arbetar idag ett 30 tal medarbetare tillsammans med klinikledningen. Behandlingsrummen har nyligen fått ny utrustning och kliniken genomgått en renovering av bland annat personalrum och steril. Många patienter vill komma till oss och vi behöver därför anställa en tandläkare för att kunna ge våra patienter optimal service och ett högkvalitativt omhändertagande. Vi erbjuder en bra arbetsmiljö tillsammans med en härlig personalgrupp där du som tandläkare får möjlighet att utvecklas.
Är du den vi söker?
För att söka denna tjänst ska du ha genomfört tandläkarutbildning samt fått legitimation från Socialstyrelsen. Vi söker dig med några års yrkeserfarenhet som tandläkare. Vi efterfrågar följande kompetenser hos dig som söker:
Personlig mognad - Du är trygg, har självinsikt och har en förmåga att skilja på det personliga och professionella.
Självgående - Du tar ansvar för din uppgift och driver dina processer vidare på ett strukturerat sätt.
Mål- och resultatorienterad - Du är mål- och resultatorienterad i arbetssätt och prioriteringar.
Kvalitetsmedveten - Du är noggrann och strävar efter att uppfylla mål och kvalitetsstandard.
Samarbetsförmåga - Du arbetar bra med andra människor, är lyhörd och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Serviceinriktad - Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
Helhetssyn - Du ser helheter, tar hänsyn till det större perspektivet och ser till hela verksamhetens bästa.
Vi erbjuder
Vi vill skapa förutsättningar för våra medarbetare att må bra, därför erbjuds ett friskvårdsbidrag om 3000 kr per år. Vi erbjudet också ett skobidrag på 400 kr, samt möjlighet att löneväxla till UL-kortet. Vi värnar om våra medarbetare och erbjuder en arbetsplats där kompetensutveckling och
karriärmöjligheter värdesätts högt. Region Uppsala har ett av Sveriges bästa kollektivavtal och vi tar hand om dig som medarbetare och skapar förutsättningar för ekonomisk trygghet.
I vårt kollektivavtal ingår bland annat
• Tjänstepension
• Ett starkt försäkringsskydd
• Extra semesterdagar till dig över 40 år
• Tillägg vid föräldraledighet och sjukskrivning
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta
Anna Granlund
Arbetsledare Jenny Kjerrud, 018 - 617 33 24
För TT Isabel Brundin, 070-508 13 10
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan redan idag via länken nedan. Vi kommer lägger stor vikt vid personlig lämplighet och kommer att intervjua löpande under ansökningstiden och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag. Sista dag för ansökan är 26 oktober 2025. Provanställning kan komma att tillämpas.
Folktandvården i Uppsala län har god tillströmning av patienter, bra ekonomi och intressanta utvecklingsprojekt. Vi är en organisation där alla känner sig behövda och delaktiga, där alla kan tillföra värden och egenskaper som för vår verksamhet framåt. Vårt driv sitter i medarbetarna! Låter det intressant? Kom och dela vårt driv!
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa växeln 018-611 00 00 och be om att få komma i kontakt med HR-specialist säkerhet så kommer du bli guidad vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka genom att fylla i ansökningsformuläret.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
Region Uppsala
