Tandhygienist till privatpraktik i Simrishamn

Fischers Österlen AB / Tandsköterskejobb / Simrishamn
2025-08-27


Tandhygienist önskas i Simrishamn
Vi söker en tandhygienist för att komplettera vårt glada team!
Det är en väletablerad privatpraktik i centrala Simrishamn, 300m ifrån buss och tågstation. Parkeringsplatser finns precis utanför praktiken. Vi erbjuder allmän tandvård för vuxna/barn, implantatbehandling, tandreglering samt estetisk tandvård.
Erfarenhet är meriterande.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Heltid eller deltid enligt överenskommelse.

Vi erbjuder
Vi vill skapa förutsättningar för våra medarbetare att må bra, därför erbjuds :
• Ett friskvårdsbidrag om 5000 kr per år
• Ersättning för resekostnader
• Attraktiv lön
• Bonusar

Maila gärna vid intresse.
Tandläkare Ylva Fischer
ylva.fischer@fischer-dental.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
E-post: ylva.fischer@fischer-dental.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Fischers Österlen AB (org.nr 559447-4156)
Lillevångsgatan 1 F (visa karta)
272 32  SIMRISHAMN

Kontakt
Ylva Fischer
ylva.fischer@fischer-dental.se

Jobbnummer
9479586

