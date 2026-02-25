Tandhygienist till privatpraktik i Simrishamn
2026-02-25
Tandhygienist önskas i Simrishamn
Vi söker en tandhygienist för att komplettera vårt glada team!
Det är en väletablerad privatpraktik i centrala Simrishamn, 300m ifrån buss och tågstation. Parkeringsplatser finns precis utanför praktiken. Vi erbjuder allmän tandvård för vuxna/barn, implantatbehandling, tandreglering samt estetisk tandvård.
Erfarenhet är meriterande.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Heltid eller deltid enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Vi vill skapa förutsättningar för våra medarbetare att må bra, därför erbjuds :
• Ett friskvårdsbidrag om 5000 kr per år
• Ersättning för resekostnader
• Attraktiv lön
• Bonusar
Maila gärna vid intresse.
Tandläkare Ylva Fischerjobs@fischer-dental.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: jobs@fischer-dental.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fischers Österlen AB
(org.nr 559447-4156)
Lillevångsgatan 1 F
)
272 32 SIMRISHAMN Kontakt
Ylva Fischer jobs@fischer-dental.se Jobbnummer
