Tandhygienist till Kusttandvården
2026-01-23
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
Information om kliniken
Kusttandvården är en nyöppnad klinik mitt i centrala Västervik i Galleria Västerport.
Kusttandvården är en nyöppnad klinik mitt i centrala Västervik i Galleria Västerport.

Kliniken består av tre behandlingsrum, steril och reception. Idag arbetar två tandläkare och två tandsköterskor på kliniken och nu söker vi en tandhygienist som vill bli en del av vårt team.
Som tandhygienist hos oss arbetar du självständigt med sedvanliga arbetsuppgifter såsom parodontala behandlingar och undersökningar. Vi är en liten klinik så du kommer även att vara delaktig i det dagliga arbetet på kliniken, vilket kan innebära hjälpa till i receptionen, kalla patienter och assistera vid behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad tandhygienist och som vill utvecklas tillsammans med oss. Du är engagerad, trivs med att arbeta i team och har ett genuint intresse för att ge våra patienter bästa möjliga vård.Övrig information
Lön enligt överenskommelse.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
