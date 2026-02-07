Tandhygienist sökes
2026-02-07
Väletablerad privatklinik i Hedemora centrum. Kliniken består för närvarande av 2 tandläkare, 2 tandhygienister och 4 tandsköterskor.
Vi utför endast vuxentandvård och behandlingar inom bl.a. implantatkirurgi.
Sökes en trevlig tandhygienist som ska platsa i vårt lilla team, stora krav ställs på personlighet. Erfarenhet är meriterande, dock inget krav! Konkurrenskraftig lön utlovas och arbetstider kan anpassas i viss mån till dina önskemål! I tjänsten ingår sedvanliga arbetsuppgifter för tandhygienist.
Tjänstens omfattning är heltid eller deltid.
Som person är du:
• Ambitiös
• Ansvarsfull
• Organiserad
• Punktlig
• Social
• Ärlig
Sveaparkens Tandläkarklinik har funnits på sin nuvarande plats sedan år 2000 och är en välkänd och väletablerad klinik i Hedemora. Senaste åren har antalet patienter på kliniken ökat stadigt och därför är vi i dagsläget i behov av en ny tandhygienist då en av våra tandhygienister skall lämna sitt uppdrag. Vi använder oss av journalföringsprogrammet Alma.
Hedemora finns på pendlingsavstånd från Avesta, Säter, Borlänge, Falun. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: info@sveaparkstandlakarna.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveaparkens Tandläkarklinik AB
(org.nr 556383-1923), http://www.sveaparkstandlakarna.se
Borganäsvägen 7 (visa karta
)
776 31 HEDEMORA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sveaparkens Tandläkarklinik AB Kontakt
Tandläkare
Daniel Jakob info@sveaparkstandlakarna.se 0225-10508 Jobbnummer
9729449