Tandhygienist sökes!
Tandläkarhuset Nyköping AB / Tandsköterskejobb / Nyköping Visa alla tandsköterskejobb i Nyköping
2025-12-15
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tandläkarhuset Nyköping AB i Nyköping Publiceringsdatum2025-12-15Om företaget
Vi är en nyrenoverad och trivsam klinik mitt i centrala Nyköping som nu söker ett nytt tillskott. Är du en glad, pigg och duktig tandhygienist som vill vara en del av vårt team? Din insats kommer vara mycket betydelsefull för oss och patienterna. Vi bedriver allmäntandvård och specialisttandvård. Vi behandlar endast vuxna patienter och ser det som ett plus om du har erfarenhet av det.
Om dig
Vi söker dig med minst 2 års erfarenhet som tandhygienist och som trivs med din yrkesroll och har vana att hjälpa parodpatienter samt behandla kariessjukdom. Vi arbetar mycket tätt i teamen, därför är din kommunikativa förmåga av central vikt. Vi ser att du visar framfötterna, är självgående, har ett stort driv och en helhetssyn samt gillar att vara problemlösare. Din sociala kompetens väger tungt och vi ser gärna din vilja till att påverka.Dina arbetsuppgifter
Ett övervägande kliniskt arbete med patienter där du kommer att arbeta självständigt, men också i team. Du ska självständigt kunna undersöka, identifiera, bedöma och planera vård för en förbättrad munhälsa. Uppföljningar och stödbehandlingar av parodpatienter är en stor del av den kliniska verksamheten. Vi erbjuder hälsofrämjande och förebyggande tandvård för våra vuxna patienter och kallar kontinuerligt efter behov. Vi värdesätter hög arbetsmoral, trygghet och delaktighet, vi strävar efter god kvalitet och tillgänglighet på den vården som utförs.
Anställningsform
• Deltid eller heltid, individuell överenskommelse
• Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställningKvalifikationer
• Leg. Tandhygienist med erfarenhet
• Professionellt och ansvarsfullt bemötande till patienter och kollegor
• Förtroendeingivande, hög servicenivå, flexibilitet
• God kommunikativ förmåga i svenska både tal & skrift
• Erfarenhet inom Frenda journalsystem och Frenda röntgen är meriterande
• Goda kunskaper inom all typ av röntgentagning inkl panorama
Vi erbjuder
• Friskvårdsbidrag
• Kompetensutvecklingsmöjligheter
• Fast månadslön, ev provision (ind. Lönesättning) samt tjänstepension
• Flexibelt schema, arbetstider mellan 7-19.30, möjlighet till helgarbeteSå ansöker du
Ansök senast 2025-01-15. Intervjuer/urvalsarbete sker löpande.
Ansökningar innehållande CV+ personligt brev tas emot via mail: info@tandlakarhusetnykoping.se
Märk ansökan med "Tandhygienistansökan". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
E-post: info@tandlakarhusetnykoping.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandhygienistansökan". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tandläkarhuset Nyköping AB
(org.nr 559327-6453)
Östra Storgatan 29 (visa karta
)
611 34 NYKÖPING Jobbnummer
9643595