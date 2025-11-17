Tandhygienist sökes
Praktikertjänst AB / Tandsköterskejobb / Hagfors
2025-11-17
Information om arbetsplatsen
I Hagfors mitt i Värmland ligger Klaran tandvård.
Vi är klinik med 2 team, totalt 3 Tandläkare och 4 tandhygienister samt 6 tandsköterskor. Vi arbetar med en munhälsoinriktad tandvård där varje patient har sin egen vårdplan. Vi har ett utvecklad teamtänk mellan patient, tandhygienist och tandläkare. Tandhygienisterna samarbetar och har egna tandhygienistmöten.
Vi arbetar med patienter omväxlande 07.00- 13.00 samt 13.00-19.00. varannan fredag ledig
Vår tandhygienist Marita går nu i pension och vi söker hennes efterträdare.
Tandhygienist Kristina Arnoldsson tfn. 070 665 21 75 berättar gärna hur det är att arbeta som tandhygienist på KLARAN tandvård
Abetsuppgifter
Arbetet som tandhygienist omfattar att självständigt ha revisionspatienter och behandla dom inom tandhygienistens yrkeskompetens. Nya patienter undersöks tillsammans med tandläkare. Vi lägger stor vikt på att du som tandhygienist ska få stöd av tandläkare vid behov under dagen.
Vi söker dig som är legitimerad tandhygienist. Då det finns många tandhygienistkolleger på kliniken så kan du vara såväl erfaren som nyutbildad
Vi söker en person som tycker att det är roligt att arbeta i team och som är nyfiken och vill utvecklas i yrket.
Övrigt Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
