Tandhygienist i Helsingborg
2026-03-03
Vi erbjuder dig en tjänst som tandhygienist i en alldeles nyöppnad klinik i Mariastaden i Helsingborg. Ca 30 timmar fördelade på 3-4 dagar i veckan.
Du kan börja arbeta nu under våren.
Vi arbetar tillsammans i team men du ska även kunna arbeta mycket självständigt även med undersökningar. Vi har en stor tillströmning av nya patienter vilket ju är ett kvitto på vår höga odontologiska nivå.
Dina arbetsuppgifter blir de för en hygienist traditionella men även en del sterilarbete och administration typ att kalla patienter ingår.
Vi söker dig som är öppen, samarbetsvillig, positiv och tar egna initiativ.
Vi som nu arbetar på Mariastaden Tandvård är en tandläkare med 2 sköterskor och framöver ska ytterligare en tandläkare med team börja hos oss.
Gärna minst 2 års erfarenhet.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
E-post: claes.remminger@gmail.com
Detta är ett deltidsjobb.
254 48 HELSINGBORG
