Tandhygienist i Centrala Göteborg

Ingrid Silva AB / Tandsköterskejobb / Göteborg
2025-11-04


Vi på Linnétandvården erbjuder dig ett jobb med hög kvalitativ tandvård. Vi jobbar i team och utför alla behandlingar på plats så som Invisalign, implantatkirurgi, lättare benrekonstuktion, avancerad protetik mm. Vi har även gott samarbete med alla specialiteter.
Vår verksamhet expanderar och därför söker vi nya medarbetare.
Vi söker dig som är engagerad hygienist med energi och vilja att hjälpa våra patienter till en bättre munhälsa.
Du arbetar självständigt, men är även flexibel och hjälper till där det behövs, assistans av tandläkare och tar del av arbetet i sterilen
Vi söker Dig som kan bidra med positiv stämning på arbetsplatsen och har god social förmåga.
Vi arbetar med Opus.
Goda kunskaper i svenska, i språk och skrift är ett krav.
Legitimerad tandhygienist, gärna med några års erfarenhet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning.
Vi har kollektivavtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04
E-post: ingrid.silva@linnetandvarden.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ingrid Silva AB (org.nr 559065-6509)
Linnégatan 5 (visa karta)
413 04  GÖTEBORG

Kontakt
Ingrid Silva Gustafsson
ingrid.silva@linnetandvarden.se
0707326304

Jobbnummer
9589037

