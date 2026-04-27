Tandhygienist
Gladent AB / Tandsköterskejobb / Stockholm Visa alla tandsköterskejobb i Stockholm
2026-04-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gladent AB i Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige
Karlaplanstandläkarna är en framstående tandvårdsklinik belägen i hjärtat av Stockholm. Kliniken är känd för sitt engagemang i att erbjuda exceptionell tandvård och lägger stor vikt vid personligt bemötande och patientens komfort. Med ett team av erfarna yrkespersoner skapar Karlaplanstandläkarna en stöttande och välkomnande miljö för både patienter och personal. Kliniken är dedikerad till att använda de senaste teknikerna och metoderna för att säkerställa högsta standard inom tandvård. Vi är en klinik som drivs i fullt privat regi med högt till tak!
På kliniken är vi i dag två tandläkare, en tandhygienist och tre tandsköterskor.
Rollbeskrivning
Tjänsten kan varieras i omfattning men vi önskar av dig som minst 50%. Lönen är individuell satt och kan delas upp i både fast och rörlig efter önskemål. Låt oss prata om det!
Som tandhygienist ansvarar du för att utföra profylaktiskt arbete, revisionsundersöksningar och behandla parodontala sjukdomar, utbilda patienter i munhygien samt assistera vid omfattande tandvårdsbehandlingar. I rollen ingår även att följa upp patienters resultat och dokumentera detaljerade behandlingsplaner. Är du sugen på mer ansvar eller att lära mer är vi mer än glada för det!
Vi värdesätter dig som är flexibel och inte rädd för att stötta och hjälpa andra kollegor.
Tillträde enligt överenskommelse men gärna så snart som möjligt.

Kvalifikationer
Krav är flerårig erfarenhet inom yrket. Du ska var självgående och trygg i din roll.
Erfarenhet av tandprofylax och behandling av parodontit (tandlossning).
Expertis i att vägleda och utbilda patienter i god munhygien.
Stark kommunikativ förmåga och ett patientfokuserat arbetssätt.
Svenska flytande både skriftligt och muntligt.
Noggrannhet och förmåga att samarbeta effektivt i team.
Vi är ett litet team och värderar dig som hittar din plats både socialt, yrkesmässigt och långsiktigt! Personlig lämplighet väger tungt.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@karlaplanstandlakarna.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gladent AB
(org.nr 559008-3878), https://karlaplanstandlakarna.se/ Arbetsplats
Karlaplanstandläkarna Jobbnummer
9878820