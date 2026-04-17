Tandhygienist

Tandläkare Elias Melkison AB / Tandsköterskejobb / Västerås
2026-04-17


Är du en engagerad och serviceinriktad tandhygienist som vill arbeta i en modern och trivsam klinik? Västeråstandläkarna söker nu en tandhygienist som vill bli en del av vårt härliga team!
Västeråstandläkarna är en framåttänkande mottagning med fokus på kvalitet, patientnöjdhet och professionell utveckling. Vi erbjuder en modern arbetsmiljö med den senaste tekniken.
Som tandhygienist hos oss får du arbeta med förebyggande tandvård, undersökningar och behandlingar av våra patienter. Du kommer att ha en självständig roll samtidigt som du samarbetar med våra tandläkare och övrig personal för att ge bästa möjliga vård.
Vi söker dig som:
Är legitimerad tandhygienist
Har ett patientfokuserat och serviceinriktat arbetssätt
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har god kommunikationsförmåga och ett professionellt bemötande

Vi erbjuder:
En modern och trivsam arbetsmiljö
Möjlighet till kompetensutveckling
Ett sammansvetsat och engagerat team

Ansökan Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Vi behandlar ansökningar löpande.
Anställningsform: deltid

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17
E-post: elias.melkison@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tandläkare Elias Melkison AB (org.nr 559305-9081)
Stora Gatan 24 (visa karta)
722 12  VÄSTERÅS

Jobbnummer
9862455

