Tandhygienist
Folktandvården Gottsunda
Vår verksamhet
Folktandvården Gottsunda ligger i Gottsunda centrum. Med goda kommunikationer är det smidigt att ta sig till och från centrala Uppsala. Många patienter vill komma till oss och vi behöver därför anställa tandhygienist för att kunna ge våra patienter optimal service och ett högkvalitativt omhändertagande. På vår trivsamma klinik finns nio behandlingsrum och här arbetar idag 23 medarbetare. Folktandvården Gottsunda bedriver hälsoinriktad tandvård och har många patienter med frisktandvårdsavtal.
Vi jobbar just nu med ett projekt där vi fokuserar på att förbättra tillgängligheten och arbetsmiljön med hjälp av sex veckors tidbok.
Som anställd på vår klinik omfattas du av ett tillägg.
Ditt uppdrag
Vi erbjuder ett varierande och utvecklande arbete med ett patientklientel av både barn och vuxna, bra arbetskamrater och möjlighet till långsiktig utveckling. På kliniken finns såväl bred som stor kompetens. Folktandvården erbjuder ett gediget kursprogram varje år då kompetensutveckling är viktigt för oss. Förutom sedvanligt tandhygienistarbete med hälsofrämjande och förebyggande arbete, sjukdomsbehandling samt undersökningar av barn och vuxna kan även basprofylax i skolor ingå. För dig som är nyexaminerad tandhygienist finns erfarna kollegor på kliniken och du kommer att få handledning samt delta i Adeptprogrammet, vårt introduktionsprogram för dig som är nyutexaminerad.Publiceringsdatum2026-03-27Kvalifikationer
För att söka denna tjänst ska du ha genomfört tandhygienistutbildning samt fått legitimation från Socialstyrelsen. Det är meriterande om du har tidigare yrkeserfarenhet som tandhygienist eller arbetslivserfarenhet inom tandvård, vård och omsorg eller från serviceyrken.
Din kompetens
• Arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar sitt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines.
• Anpassar sig och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.
• Hittar snabbt lösningar på uppkomna problem.
Vi erbjuder
Vi vill skapa förutsättningar för våra medarbetare att må bra, därför erbjuds ett friskvårdsbidrag om 3000 kr per år. Vi erbjuder också möjlighet till löneväxling gällande UL-kort samt skobidrag på 400 kr.
Vi värnar om våra medarbetare och erbjuder en arbetsplats där kompetensutveckling och karriärmöjligheter värdesätts högt. Region Uppsala har ett av Sveriges bästa kollektivavtal och vi tar hand om dig som medarbetare och skapar förutsättningar för ekonomisk trygghet.
I vårt kollektivavtal ingår bland annat:
• Tjänstepension
• Ett starkt försäkringsskydd
• Extra semesterdagar till dig över 40 år
• Tillägg vid föräldraledighet och sjukskrivning
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef Lena Jalmerud, 070-611 26 21
Arbetsledare Ulrika Pettersson, 076-496 38 93
SRAT, Carina Nilsson, 076 765 23 08
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan redan idag via länken nedan. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och kommer att intervjua löpande under ansökningstiden och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag. Sista dag för ansökan är 26 april 2026. Provanställning kan komma att tillämpas.
Folktandvården i Uppsala län har god tillströmning av patienter, bra ekonomi och intressanta utvecklingsprojekt. Vi är en organisation där alla känner sig behövda och delaktiga, där alla kan tillföra värden och egenskaper som för vår verksamhet framåt. Vårt driv sitter i medarbetarna! Låter det intressant? Kom och dela vårt driv!
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FTV31/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
