2026-01-25
Tandhygienist till DENTSMILE - Gävle
Vi har glädjen att expandera till Gävle - vill just du bli en del av vårt team?
Är du en engagerad tandhygienist med glimten i ögat och ett genuint intresse för tandvård? Vill du arbeta i en klinik där både utveckling, arbetsmiljö och teamkänsla prioriteras högt?
Publiceringsdatum2026-01-25
Dentsmile är en växande tandvårdskedja med starkt fokus på kvalitet, patientnöjdhet och kontinuerlig utveckling. Våra kliniker präglas av ett modernt arbetssätt, hög servicegrad och ett varmt bemötande.
I Gävle erbjuder vi en trygg och trivsam arbetsmiljö där samarbete, delaktighet och god stämning är självklara delar av vardagen. Hos oss är det viktigt att du trivs och får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.Om tjänsten
Som tandhygienist hos Dentsmile Gävle arbetar du med undersökningar, förebyggande vård och behandlingar. Du har ett tydligt kvalitetsfokus och ett professionellt, personligt bemötande gentemot våra patienter.
Arbetet är självständigt men sker i nära samarbete med våra tandläkare och övriga kollegor på kliniken. Du får även möjlighet att utvecklas vidare inom parodontologi, i samarbete med erfarna tandläkare med nischkompetens.
Vi söker dig som:
Är legitimerad tandhygienist
Har ett stort engagemang och brinner för ditt yrke
Har mycket god servicekänsla och ett professionellt patientbemötande
Är noggrann, ser detaljer och värdesätter kvalitet och resultat
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Bidrar med positiv energi, samarbetsvilja och ansvarstagande
Vi erbjuder:
En klinik med fokus på utveckling och god arbetsmiljö
Moderna och välutrustade lokaler i Gävle
Trygg anställning med heltid
Möjlighet till kompetensutveckling och intern fortbildning
Ett professionellt, engagerat och varmt team
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
E-post: karriar@dentsmile.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Gävle Tandhygienist".
Detta är ett heltidsjobb.
Dentsmile i Sverige AB
Dentsmile Gävle
Dentsmile Gävle Jobbnummer
