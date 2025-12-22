Tandhygienist
Smålandsstenar Folktandvård
Till vår Folktandvårdens klinik i Smålandsstenar söker vi dig som är legitimerad tandhygienist. Vi är ett litet gäng som trivs tillsammans. Vi bedriver klinisk och hälsofrämjande verksamhet för cirka 5000 barn- och vuxenpatienter. Kompetensutbyte och utveckling i vardagen är en självklarhet för alla på kliniken!
Inför en framtida pensionsavgång öppnas nu möjligheten att välkomna en ny tandhygienist till oss! Kanske är det du? Välkommen med din ansökan!
Läs mer om kliniken här (https://www.rjl.se/Folktandvarden/jobba-hos-folktandvarden/att-jobba-hos-oss/titta-in-pa-vara-kliniker/jobba-pa-smalandsstenar-folktandvard/)!
Rollen som tandhygienist
Gillar du att arbeta sjukdomsförebyggande med både barn och vuxna? Då är det kanske dig vi söker till tjänsten som tandhygienist!
I rollen som tandhygienist kommer du att arbeta både främjande, förebyggande och med behandlande åtgärder på både barn och vuxna patienter. Du arbetar självständigt och undersöker, diagnostiserar och gör insatser för att förebygga och åtgärda till exempelvis kariessjukdom och tandlossning.
Då Folktandvårdens uppdrag är att finnas till för länets alla invånare så kommer du i din vardag att möta patienter i alla åldrar och med olika bakgrunder. Du kommer med andra ord att ha stor användning av hela din yrkeskompetens.
Vi letar efter dig som delar Folktandvårdens vision och värderingar; en god och jämlik tandvård för alla regionens invånare. Som medarbetare hos oss representerar du dig själv, kliniken och hela Folktandvården. Därför är det viktigt för oss att vara professionell, både för att värna om patientsäkerheten men också för kvalitén på behandlingen.
Vi vet att det är viktigt att man trivs på sin arbetsplats, både för medarbetare och patienter. Därför är gott bemötande en viktig del av ditt arbete med att skapa trygghet och delaktighet på kliniken.
Din blivande arbetsplats
På vår klinik är alla professioner lika viktiga och vi arbetar tillsammans för att ge alla våra patienter den bästa vård vi kan ge. För oss är det viktigt att våra medarbetare får växa och ständigt utvecklas tillsammans med sina arbetskamrater. Det är då vi når det gemensamma målet - en friskare framtid för regionens invånare.
Vårt fokus ligger på kompetens, trygghet och hälsa. Dessa kärnvärden är grunden för hur vi jobbar och utvecklar vår arbetsplats.
Som tandhygienist hos oss inom Folktandvården Region Jönköpings län spelar du en viktig roll i vårt folkhälsofrämjande arbete. Du arbetar tillsammans med övriga kollegor på kliniken för att ge patienten bästa tänkbara vård.
Sammantaget erbjuder vi ett omväxlande arbete som ger dig kunskapsutbyte med erfarna kollegor. Tillsammans arbetar vi kontinuerligt för att förbättra verksamheten och du har goda möjligheter att vidareutvecklas och engagera dig i frågor som ligger dig varmt om hjärtat.
Är du nyutexaminerad och kommer till oss så ingår du i vårt handledningsprogram, där du har tillgång till mer erfarna kollegor under din första tid.
Vi erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag till alla våra medarbetare och för dig som flyttar hit erbjuder vi flyttbidrag på upp till 20 000 kronor. Läs gärna mer om förmånerna här https://www.rjl.se/Folktandvarden/jobba-hos-folktandvarden/att-jobba-hos-oss/formaner/
Vi söker dig som är utbildad tandhygienist, som har intresse för både barntandvård och vuxentandvård. Vi tror att du drivs av att göra andras liv lite bättre, och är en motiverande och engagerad person som ser till dina patienters behov. Vi tror att du trivs med att vara en del av ett team, men är självgående och tar ansvar för ditt eget arbete.
Du har en god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal såväl som i skrift.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta Tf klinkchef Daniel Blomgren daniel.blomgren@rjl.se
) alt, klinikkoordinator Frida Ljunggren frida.ljunggren@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 11/1-2026. Urval kan komma att ske löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Sista ansökningsdag är den 11/1-2026. Urval kan komma att ske löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
