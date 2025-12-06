Tandhygienist
Tandhygienist
Kommun: Västervik
Omfattning: 50% eller enligt överenskommelse
Varaktighet: Tillsvidare/tidsbeg. eller enl. ök
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning, timanställning eller hyra en stol hos oss.
Antal jobb: 1
Om jobbet
Tandhygienist! Vi söker dig
Vi söker dig som är leg. tandhygienist som vill arbeta som anställd eller hyra en stol hos oss. Du har en grundläggande datakunskap. Dina personliga egenskaper är viktiga och vi söker en person som kan arbeta självständigt har stort engagemang för sitt arbete, men även har bra samarbetsförmåga, god social kompetens och är flexibel.
Vi är en centralt belägen privatklinik i Västervik med havet som granne som söker just Dig. Vi håller på att omstrukturera verksamheten och ambitionen är utökade öppettider varför personalnumerären behöver utökas. Hos oss kan vi erbjuda dig ett utvecklande och omväxlande arbete på en trivsam och familjär klinik. Här kommer du att arbeta med alla områden som ingår inom tandhygienistens kompetensområde, även viss assistering kan förekomma. Vi som arbetar på kliniken just nu är 1 tandläkare, 1 tandsköterska. Du har en trevlig personlighet och har ett bra bemötande med patienter och kan kavla upp ärmarna när det behövs med alla sysslor som finns på kliniken.
Västervik är en havsnära ort på västkusten som har unika möjligheter gällande boende, närhet och fritid. En fantastisk ort som blommar ut till fullo, Gotlandsfärja, Visfestivalen, Hoj Rock, Hela Sverige dansar, Digiloo med mycket mera, över sommaren då många turister anländer för att njuta och fånga ögonblicket
På denna mysiga klinik jobbar vi nära varandra och gör vårt yttersta för att du ska trivas hos oss, laget före jaget. Vi kan ev. även hjälpa till med boendet.Publiceringsdatum2025-12-06ProfilUtbildningsbakgrund
KRAV Leg. TandhygienistÖvrig information
Lön: Lön enligt överenskommelse. Tillträde enligt överenskommelse
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning/tidsbeg. 50 %, tillträde enligt överenskommelse. Inledande provanställning på 6 månader kan bli aktuell.
Möjlighet att även hyra en stol på kliniken.
Arbetsplats: VästervikOm företaget
Kliniken ligger centralt i Västervik. Vi är 1 tandläkare, 1 tandsköterska och som jobbar i kliniken.
Kontaktinformation
Björn Alm, 070-514-3373, email: bjorn.alm@vasterviks-truten.se
