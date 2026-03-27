Talent Acquisition till AVL MTC
2026-03-27
Publiceringsdatum2026-03-27Om företaget
AVL är ett internationellt ingenjörs- och teknikkonsultbolag med ursprung i Österrike och en stark position inom utveckling, testning och simulering av teknik för fordon, drivlinor och energisystem. AVL MTC är den del av verksamheten som arbetar som teknisk utvecklingspartner och testcenter mot fordonsindustrin, med fokus på att utveckla, testa och verifiera motorer, drivlinor och elektrifierade system. I Sverige verkar bolaget i en miljö där teknisk tyngd, innovation och hållbar utveckling går hand i hand. Som familjeägt bolag präglas organisationen också av ett långsiktigt och värdestyrt perspektiv, där kvalitet, engagemang och nära samarbete är viktiga delar av kulturen.
Vi på Asta Agency samarbetar med AVL MTC i den här rekryteringsprocessen. Det är ett konsultuppdrag med god möjlighet till anställning hos AVL MTC. Du blir initialt anställd av Asta Agency och arbetar som konsult hos AVL MTC.Om tjänsten
Det här är en roll för dig som vill kombinera operativ rekrytering med ett nära samarbete med chefer i en verksamhet med tydliga tillväxtmål. Som Talent Acquisition blir du en viktig del av HR-teamet och ansvarar för att driva rekryteringsprocesser framåt, med särskilt fokus på verksamheten i Göteborg där tillväxtbehovet är stort men även i övriga Sverige.
Du arbetar enligt företagets rekryteringstrategi och driver processen tillsammans med rekryterande chef från start till slut, där du agerar insiktsdrivet, rådgivande och utmanande i ditt arbete. Dina arbetsuppgifter innebär därför ansvar från kravprofil, pre-screening samt första telefonintervjuer. Till att vara en nära partner till cheferna genom hela processen med uppföljning, struktur och återkoppling. Rollen handlar inte bara om att hantera rekryteringar, utan också om att guida chefer, skapa tydlighet och säkerställa att processerna håller tempo och kvalitet.
Utöver det operativa rekryteringsarbetet finns möjlighet att bidra bredare inom employer branding och olika HR-relaterade projekt.
Kvalifikationer och egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är en person med driv, struktur och stort eget ansvar. Du tar initiativ, skapar framdrift och driver rekryteringsprocesser i mål med energi och tydlighet. Du är trygg i dig själv, har skinn på näsan och vågar guida cheferna i rekryteringsarbetet, samtidigt som du är lyhörd, prestigelös och bra på att bygga förtroende.
Du trivs i en affärsnära och tekniskt präglad miljö där du får vara synlig i verksamheten och skapa starka samarbeten med chefer och andra nyckelpersoner. För att passa in i teamet tror vi också att du uppskattar en kultur där mycket är på gång, där man hjälper varandra och där frihet under ansvar är en självklar del av vardagen.
Därtill har du:
Cirka 2-3 års erfarenhet av rekrytering där du drivit egna rekryteringsprocesser från start till slut
Erfarenhet av att arbeta nära rekryterande chefer och andra stakeholders
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Intresse för att förstå och rekrytera till tekniska roller
Meriterande erfarenheter:
Erfarenhet från rekryteringsbyrå
Erfarenhet av att rekrytera tekniska eller ingenjörsnära roller
Intresse för, eller erfarenhet av employer branding
Övrig information
Start: Omgående
Plats: Göteborg
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar löpande urval i denna process vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi rekommenderar dig därför att ansöka så snart som möjligt!
Har du frågor eller funderingar kring Asta Agencys rekryteringsprocess, tveka inte att höra av dig till ellen@astaagency.se
.
Om Asta Agency
Asta Agency är ett rekryterings- och bemanningsföretag som hjälper företag att hitta rätt tjänstemän i hela Sverige med fokus på Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi rekryterar och hyr ut specialister och generalister inom försäljning, marknad, HR, kundservice, ekonomi, administration, IT och tech. Med fokus på kvalitet, långsiktighet och smarta lösningar stöttar vi både företag och kandidater i nästa steg.
Läs mer om hur vi arbetar med rekrytering, bemanning och hyrrekrytering på astaagency.se.
Sista dag att ansöka är 2026-09-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7461605-1917605". Omfattning
