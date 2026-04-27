Talent Acquisition Specialist | Saab | Karlskoga
Experis AB / Administratörsjobb / Karlskoga Visa alla administratörsjobb i Karlskoga
2026-04-27
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Karlskoga
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
, Kristinehamn
eller i hela Sverige
50891
Om jobbet
Manpower och Jefferson Wells söker en Talent Acquisition Specialist för ett konsultuppdrag hos SAAB. Uppdraget innebär att arbeta nära verksamheten och bidra till att säkerställa kompetensförsörjning inom delar av organisationen i Karlskoga och Arboga. Rollen kombinerar operativt rekryteringsarbete med ett mer rådgivande och strategiskt stöd till rekryterande chefer och HR. Uppdraget är initialt på ett år och bedrivs i en miljö där struktur, kvalitet och säkerhet är viktiga förutsättningar för arbetet.
Arbetsinnehåll
Vår uppdragsgivare Saab i Karlskoga söker nu dig som vill axla rollen för att driva rekryteringar från start till mål. Arbetet inleds med dialog kring behov och krav tillsammans med chefer och innebär ett löpande ansvar för planering, genomförande och uppföljning av rekryteringsprocesser. Beroende på roll och målgrupp arbetar du med både annonserad rekrytering och uppsökande search. Rollen innebär även ett nära samarbete med andra inom Talent Acquisition samt ett bidrag till utveckling av gemensamma arbetssätt och processer.
Planering och genomförande av kompletta rekryteringsprocesser
Annonsering, search, urval och kompetensbaserade intervjuer
Stöd och rådgivning till rekryterande chefer
För att lyckas i uppdraget behöver du ha erfarenhet av att självständigt driva rekryteringsprocesser och vara trygg i rollen som rådgivare gentemot chefer. Du har arbetat med både annonserad rekrytering och uppsökande search och är van vid att hantera flera parallella rekryteringar.
Du arbetar strukturerat och har förmåga att följa upp ditt arbete med hjälp av data och statistik. God kommunikativ förmåga och förståelse för verksamhetens behov är centralt.
Flerårig erfarenhet av rekrytering eller Talent Acquisition
Erfarenhet av search och arbete med svårrekryterade roller
Relevant högskoleutbildning samt svenska och engelska flytande
Erfarenhet av assessment eller arbetspsykologiska tester är meriterande.
Om SAAB och uppdragets förutsättningar
SAAB är ett försvars- och säkerhetsföretag med verksamhet i Sverige och internationellt. Arbetet bedrivs i en säkerhetsklassad miljö där noggrannhet, professionalism och ansvar är grundläggande krav.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår uppdragsgivare har krav på säkerhetsklassinplacering kan detta, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Intresserad?
För att söka tjänsten skapar du ett konto hos oss, där du bifogar CV och personligt brev. Vid frågor kontaktar du Agneta Lännbjer 054-221892 eller via e-post: agneta.lannbjer@manpower.se
. Vi tar INTE emot ansökningar via epost. Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person.
Om Jefferson Wells:
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Gammelbackavägen 8 (visa karta
)
691 51 KARLSKOGA
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Agneta Lännbjer Agneta.Lannbjer@manpower.se
9876371