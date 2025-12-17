Talent Acquisition Specialist
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll:
Det här är inte en roll där du väntar på ansökningar eller följer mallar. Du kommer vara hjärnan bakom hur vi hittar, engagerar och konverterar tech-talanger & ingenjörer som ofta inte ens letar jobb - men som är avgörande för vår framtid.
Vi söker dig som vill driva uppsökande rekrytering på riktigt - med frihet, mandat och möjlighet att påverka hela vårt sätt att tänka kring talangförsörjning.
Som Talent Acquisition Specialist kommer du att ta ett helhetsgrepp om att identifiera och engagera kritiska kompetenser - inte bara fylla tjänster. Du jobbar uppsökande, nätverksbyggande och med ett starkt partnerskap mot chefer och affären.
Du blir en del av ett erfaret rekryteringsteam som arbetar både strategiskt och operativt över hela talent-livscykeln - från employer branding och outreach till kandidatupplevelse och fullt ägandeskap genom hela processen.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
*
Identifiera och engagera nyckelpersoner inom tech - långt innan de börjat söka jobb
*
Jobba nära rekryterande chefer och bli deras strategiska partner
*
Äga hela processen: från search/sourcing och nätverksbyggande till avslut
*
Bygga upp och underhålla relevanta tech-nätverk
*
Utmana och utveckla vårt sätt att jobba - både i teamet och i organisationenPubliceringsdatum2025-12-17Profil
Vi tror att du har några års erfarenhet av rekrytering inom tech. Du har jobbat aktivt med search/sourcing och har god kännedom av olika metoder, nätverkande och chefsstöd - och drivs av att göra verklig skillnad i hur vi hittar och attraherar talanger.
Vi ser gärna att du har:
*
Gedigen erfarenhet av uppsökande rekrytering inom kritiska kompetenser och talangstrategi
*
Förmågan att bygga starka relationer och vara en förtroendeingivande rådgivare
*
Ett självständigt och lösningsorienterat arbetssätt
*
Ett kommunikativt och samarbetsinriktat förhållningssätt
*
En kandidatexamen inom HR eller motsvarande
Samtidigt vet vi att erfarenhet inte är allt - personlighet, nyfikenhet och driv väger minst lika tungt. Har du rätt inställning, ser vi fram emot att höra från dig
Tjänsten är placerad i Linköping och är en tidsbegränsad anställning på 12 månader med möjlighet till förlängning. Viss flexibilitet kring distansarbete finns.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad blir du en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 25,500 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
