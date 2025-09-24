Talent Acquisition Specialist
2025-09-24
Dina arbetsuppgifter
Vi söker efter en Talent Acquisition Specialist till vår kund i Sundbyberg för ett uppdrag på 5 månader. Vi ser gärna att du har arbetat med rekrytering i minst 7 år, samt haft en roll i ett Inhouse TA team och jobbat med chefsrekryteringar med flertalet uppdragsgivare. Låter detta som du? Välkommen med din ansökan idag. Urval sker löpande.
Uppdragslängd: Oktober - 5 månader
Omfattning: Heltid
Arbetsgivare: Randstad
Arbetsplats: Sundbyberg
Ansvarsområden
Ansvara för att stödja kundens rekryterande chefer i deras rekryteringsprocesser
Specialist- samt chefsrekrytering
Utveckla processer, rutiner och arbetssätt i kundens Inhouse Talent Acquisition team tillsammans med kollegor i teametKvalifikationerKvalifikationer
Svenska och engelska - flytande i tal och skrift
En relevant eftergymnasial utbildning, förslagsvis HR/personalvetare
Minst 7 års erfarenhet från rekrytering, och ha stöttat seniora ledare med deras chefsrekryteringar
Tidigare arbetat i ett Inhouse TA team så att man förstår att även utveckling av TA funktionen samt processer ingår i rollen
Viktiga är att man har jobbat med chefsrekryteringar i en komplex organisation med flertalet uppdragsgivareOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
