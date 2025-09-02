Talent Acquisition Specialist
Aticc Sweden AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-09-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aticc Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Upplands-Bro
, Nynäshamn
, Norrtälje
eller i hela Sverige
ATICC Sweden är ett ledande teknikkonsultbolag där människan alltid står i fokus. Vi tror att du lyckas bäst när arbetsplatsen är flexibel, rättvis och inspirerande - därför bygger vi tillsammans en kultur där utveckling, glädje och delaktighet är en självklar del av vardagen. Här får du utrymme att vara dig själv, växa i din roll och bidra till något större. Tillsammans skapar vi en arbetsplats där alla känner sig välkomna och kan nå sin fulla potential. Läs mer på ATICC.
Just nu söker vi en Talent Acquisition Specialist som vill kombinera rekrytering med relationsbyggande och ta ägandeskap över sina processer - men aldrig göra det helt ensam. Hos oss blir du en del av ett team som peppar, delar idéer, skrattar och stöttar varandra, varje dag. Låter det som något för dig? Läs vidare och ansök!
Om rollen
Som Talent Acquisition Specialist hos oss får du driva och koordinera rekryteringsprocesser från början till slut - alltid i nära samarbete med ditt team. Rollen innebär både administrativt och kommunikativt ansvar, och du kommer få möjlighet att utveckla både arbetssätt och samarbeten. Vi befinner oss på en spännande tillväxtresa, vilket innebär att du får vara med bidra från dag ett.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Skapa platsannonser och hålla kandidatdatabasen uppdaterad och relevant
Intervjua kandidater och matcha dem mot konsultuppdrag
Arbeta proaktivt med sourcing och nätverk, både digitalt och genom personliga kontakter
Bygga långsiktiga relationer med kandidater
Säkerställa en positiv kandidatupplevelse och en kvalitativ rekryteringsprocess
Stötta inom hela ARUBA-området samt i employer branding-initiativ
Bidra till utveckling av gemensamma arbetssätt och förbättring av rekryteringsprocesser
Hantera administration och dokumentation kopplat till området
Du rapporterar i första hand till mig , Fia Hage som är rekryteringsansvarig här på ATICC Sweden. Tillsammans kommer vi att identifiera nuvarande och framtida kompetensbehov för att säkerställa att talanger och uppdrag möts på bästa sätt.
Vem är du? Du är en positiv kraft som gillar att bygga relationer, skapa tydlighet och se människor växa. Du är nyfiken, prestigelös och ser till att slutföra det du påbörjat. Du är trygg i att ta initiativ och driva dina processer självständigt, men också ödmjuk nog att fråga när det behövs. Du har en god känsla för människor och skapar snabbt förtroende - både hos kandidater, kunder och kollegor. Du har ett konsultativt tillvägagångssätt och agerar med hög integritet i alla delar av ditt arbete. Affärssinne och resultatfokus hjälper dig att vara effektiv och skapa värde.
Du trivs i ett mindre team där alla hjälps åt och där det är självklart att vi lyfter varandra. Och du vill fortsätta utvecklas - inom rekrytering och HR.
Vi tror också att du har
Eftergymnasial utbildning inom HR/PAO, beteendevetenskap eller liknande
2-4 års erfarenhet av att stötta chefer i rekrytering från start till mål, gärna både från interna tjänster och konsultsidan
Erfarenhet av HR-system och rekryteringsverktyg (t.ex. Teamtailor eller liknande)
Vana att arbeta med digitala sökverktyg som LinkedIn Recruiter och bygga talent pipelines
Erfarenhet av kompetensbaserad rekrytering och bedömning
God datorvana och kunskaper i Microsoft Office
Meriterande är om du har:
Nyfikenhet för HR-tech och datadriven HR
Kunskap och certifiering inom arbetspsykologiska tester
Ett etablerat nätverk av ingenjörer
Bra att veta
Placering: Sundbyberg eller arbete hemifrån enligt överenskommelse.
Start: Hösten 2025.
Anställningen inleds med 6 månaders provanställning.
Observera att urval sker löpande och att tjänsten därmed kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor om tjänsten kontakta vänligen kontakta Fia Hage, rekryteringsansvarig på mejl: fia.hage@aticc.se
Vi erbjuder
Hos oss möter du en arbetsplats där engagemang och energi präglar vardagen. Här blir varje dag meningsfull, utvecklande och fylld av möjligheter att växa - både tillsammans och som individ.
Vi tror på styrkan i mångfald och samarbete. När olika erfarenheter och perspektiv möts skapar vi något större - resultat som gör skillnad för verksamheten och för var och en av oss.
Tillsammans formar vi en arbetsplats som är inkluderande, nyfiken och framtidsdriven. En plats där du kan vara dig själv och bidra med det du brinner för.
Välkommen att bli en del av oss - vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aticc Sweden AB
(org.nr 559279-2922) Kontakt
Fia Hage fia.hage@aticc.se Jobbnummer
9488692