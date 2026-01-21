Talent Acquisition Partner Till Ssab
Om kundföretaget
Vill du arbeta i en strategisk och operativ roll där du får vara med och bygga framtidens SSAB? Vi söker nu en Talent Acquisition Partner som vill vara med och säkerställa att vi attraherar, engagerar och rekryterar de bästa talangerna - både idag och i morgon.Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
Som Talent Acquisition Partner får du ett övergripande ansvar för hela rekryteringsprocessen - från behovsanalys till avslut - samtidigt som du bidrar till att stärka vårt arbetsgivarvarumärke. Du arbetar nära chefer och ledningsgrupper för att identifiera behov, planera långsiktigt och hitta de rätta personerna som passar vår kultur och våra mål.
Det här är en nyckelroll för SSAB:s framtida kompetensförsörjning, där du både driver rekryteringsprojekt och bygger upp vårt kandidatnätverk. Du blir en viktig ambassadör för SSAB - såväl internt som externt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Vara strategisk rådgivare till chefer och ledare kring rekrytering och kompetensbehov.
• Proaktivt söka, bygga och underhålla ett starkt nätverk av kandidater.
• Leda hela rekryteringsprocessen - från kravprofil till avslut - med kvalitet och kandidatupplevelse i fokus.
• Representera SSAB på mässor och andra externa event.
• Bygga relationer med lokala och regionala nätverk för att hålla koll på kompetensförsörjningsläget.Profil
Vi söker dig som har:
• Relevant högskoleutbildning, gärna inom personal- och arbetslivsfrågor.
• Erfarenhet av rekrytering och/eller employer branding är ett plus.
• Mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i både tal och skrift.
• Gärna erfarenhet från industri- eller produktionsmiljö.
Du är dessutom:
• Självgående, initiativrik och ser möjligheter innan andra gör det.
• Kommunikativ med stark relationsskapande förmåga.
• Strukturerad, noggrann och van att hålla ordning även i högt tempo.
Övrig information
Hos oss får du chansen att påverka på riktigt. Du arbetar i en organisation som satsar på hållbarhet, innovation och utveckling - både för våra produkter och våra medarbetare. Du får en bred roll med stor frihet under ansvar, där du är med och bygger framtidens SSAB.
Uppdraget startar enligt överenskommelse och sträcker sig till den 30 juni, med god möjlighet till förlängning.
Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan så snart som möjligt - urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten?
Välkommen att kontakta:
• ? Ida Johansson 072-517 26 04
• ? Desire Lindberg, 070-517 26 38Om företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
En stor del av framgångssagan Sverige möjliggjordes av industriföretagens framfart under 1900-talet. Arbetstillfällen skapades, skatteintäkter genererades och många bolag tog sig ut på en global marknad. Det vill vi ska fortsätta. Idag är industrin mer konkurrensutsatt än någonsin och förändringstakten ställer allt högre krav på kompetensförsörjning och produktion i balans.
Genom våra bemanningslösningar hjälper vi våra kunder att navigera och stärka sin konkurrenskraft. Vi vilar på övertygelsen att engagerade människor gör skillnad. Vårt värderingsdrivna förhållningssätt och våra schyssta villkor attraherar de bästa medarbetarna.
Konsultia är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag och har kollektivavtal. Du har marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Företaget är kvalitéts- miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.
