Talent Acquisition Partner, föräldravikariat
Aktiebolaget Trav och Galopp / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-08-18
Är du en erfaren och passionerad rekryterare som drivs av att ge både rekryterande chefer och kandidater den bästa upplevelsen och servicen, se hit! Nu söker vi dig som vill stärka vårt Talent Acquisition-team under ett föräldravikariat tom augusti 2026.
I rollen får du:* Skapa värde för våra rekryterande chefer och kandidater
• Styra över din arbetstid och självständigt planera ditt arbete
• Vara en viktig del av ett härligt rekryteringsteam som har stort driv
• Ansvara för hela rekryteringsprocessen, från uppstartsmöte till avtalsskrivning
Team Talent Acquisition stödjer alla delar i verksamheten så för oss gäller det att arbeta båda självständigt och tillsammans. I rollen som Talent Acquisition Partner kommer du arbeta brett med alla roller inom företaget med fokus på områden inom IT, Marknad och sälj inom våra produktområden Häst, Sport och Casino.
Du kommer att ha en viktig roll i att säkerställa att våra rekryteringsprocesser är effektiva och effektfulla samt ge en kandidatupplevelse i världsklass. Vi gillar att ha kul på jobbet och vi tror att det i kombination med hög innovationstakt, samarbete och balans mellan arbete och fritid är ett bra recept på framgång. Är det här du?Är du en person som vill jobba på ett företag med stort hjärta och gillar att skapa nya relationer kommer du trivas hos oss. Vi önskar oss en kollega som har erfarenhet av självständigt rekryteringsarbete och erfarenhet av att arbeta med Tech- rekryteringar samt search via LinkedIn.
Vi ser att du har:
• Erfarenhet av självständigt rekryteringsarbete med många processer i gång parallellt
• Möjlighet att börja omgående
• Goda kunskaper i engelska både i tal och skrift "Alla får ett stort värde på sin sträcka"
Jag älskar rekrytering med allt vad det innehåller och brinner för att matchningen mellan arbetsgivare och kandidat blir perfekt. Jag tror på det coachande ledarskapet, att vi jobbar för att överträffa våra mål, har roligt på vägen och tillsammans skapar rekrytering och Employer Brand i världsklass. Att arbeta tillsammans och inte bara samtidigt gör att alla får ett stort värde på sin sträcka- Några startar, andra har mittsträckan och vissa slutför.
• Rekryterande chef, Kristina Ulander, Manager Talent Acquisition We are the game
I mer än 50 år har vi på ATG levererat spänning och underhållning till svenska folket. Vi drivs av att trygga den svenska hästnäringen och att fortsatt vara ett ansvarsfullt spelbolag i framkant. Vår vision är att leverera världens bästa spelupplevelse. Vi gillar att samarbeta och uppmuntrar varandra att tänka och testa nytt. Självledarskap och kompetensutveckling är viktiga delar för oss. Vi bryr oss om varandra och våra kunder och vi vill så klart också att alla tävlingshästar ska må bra. Hela vårt överskott går till hästnäringen - något som både känns och gör gott.
Join the game!
Varmt välkommen med din ansökan via vår rekryteringsportal antingen med ditt cv eller din LinkedIn-profil - det som är enklast och smidigast för dig. Läs gärna mer om oss på vår karriärsida och tveka inte att höra av dig om du har frågor om tjänsten.
Vi tillämpar provanställning och kommer att göra en bakgrundskontroll. Tjänsten är ett föräldravikariat och utgår från vårt kontor vid Solvalla, alldeles intill travbanan. Vi har ett flexibelt arbetssätt vilket innebär att du har möjlighet att kombinera distansarbete med arbete från kontoret. Var med och bygg världens bästa spelupplevelse tillsammans med oss!
Så här har vi det
Hos oss är du del av en innovativ miljö och med hjälp av den senaste tekniken utvecklar du den bästa spelupplevelsen. Vi gillar att samarbeta och hos oss får du stort utrymme att påverka ditt arbetssätt. Här hittar du nyfikna, nytänkande medarbetare och ledare - viktiga egenskaper för att kunna utveckla och utvecklas. Liksom energi , mod och motivation.
För att må bra är skrattmuskeln lika viktig att träna som alla andra muskler. Både den fysiska och den mentala hälsan skapar balans i livet. Hur vi har det på jobbet påverkar privatlivet- och vice versa. Vi ser det som en självklarhet att ge det stöd och de verktyg som behövs. Ditt val av arbetsplats och arbetssätt är flexibelt och vi lägger stor vikt på självledarskap.
Vi bryr oss om varandra och respekterar varandras olikheter på ATG. Och vi vill att våra kunder ska må bra och ha roligt när de spelar. Vi bryr oss också om sportens välmående, dvs. idrottarna och hästarna - och samhället runt omkring oss. Vi drivs inte av privata vinstintressen utan allt överskott går tillbaka till våra ägare, svensk trav- och galoppsport, något som både känns och gör gott. Ersättning
