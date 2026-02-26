Takvårdare LA Takvård - Jämtland
2026-02-26
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos La Takvård AB i Östersund
, Sundsvall
, Örnsköldsvik
, Hudiksvall
, Bollnäs
eller i hela Sverige
LA Takvård AB är ledande i Sverige inom takvård. Företaget är rikstäckande i Sverige och består av flertalet franchisetagare och även denna tjänst kommer att tillsättas hos vår franchisetagare. Som takvårdare bör du vara kommunikativ, ansvarstagande och flexibel. Den sociala kontakten med kunderna är viktig och därför vill vi att du ser det som en utmaning att alltid överträffa kundernas förväntningar. Att verka för gott samarbete mellan andra medarbetare och att alltid uppträda positivt och coachande är egenskaper som vi värderar högt. Du bör kunna utrycka dig väl på svenska. B-körkort är ett krav. Som takvårdare hos LA Takvård har du en central roll inom företaget. Därför ställs höga krav på dig som takvårdare vad gäller noggrannhet, problemlösning, effektivitet samt att du alltid arbetar för att överträffa kundens förväntningar. Takvårdaren är den som arbetar närmast vår slutkund och är således företagets ansikte utåt.
LA Takvård är ett företag som växer snabbt. Det innbeär stora möjligheter för dig som vill utvecklas i företaget och ta dig an andra arbetsuppgifter. Detta ser vi som ett naturligt steg för dig som medarbetare och en viktig del för oss som arbetsgivare i vår framtida utveckling. Rollen som säljare hos oss innebär att du jobbar hela vägen med kundanskaffning till till nöjd slutkund.
Tjänsten är knuten till säsong, april-november.
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
emil.edblom@takvard.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Takvårdare Jämtland".
Detta är ett heltidsjobb.
La Takvård AB
(org.nr 556784-7248) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
LA Takvård AB
Franchisetagare Jämtland
Franchisetagare Jämtland
Emil Edblom emil.edblom@takvard.se 076-0295670
9766565