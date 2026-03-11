Takvårdare LA Takvård - Jämtland
La Takvård AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Östersund Visa alla takmontörs- och golvläggarjobb i Östersund
2026-03-11
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos La Takvård AB i Östersund
, Sundsvall
, Örnsköldsvik
, Hudiksvall
, Bollnäs
eller i hela Sverige
Kom och träffa oss på taket!
Nu går vi in i högsäsong och söker därför fler medarbetare till vårt team på LA Takvård JÄMTLAND
Vi arbetar med professionell rengöring och underhåll av tak och fasader. Vi arbetar med skonsamma metoder för att säkerställa lång hållbarhet och god kvalitet. Vårt arbete utförs utan högtryckstvätt.
Du tycker om att jobba utomhus, i team med högt tempo. Du vill ha ett ansvarsfullt och varierande arbete, samt värdesätter kundservice och kundkontakt högt. Stämmer detta in på dig då är det här den rätta arbetsplatsen för dig!Publiceringsdatum2026-03-11Dina arbetsuppgifter
På LA Takvård arbetar vi med att avlägsna mossa, alger och lav från taket. Trasiga takpannor byts ut och hängrännor töms. Därefter behandlas taket mot påväxt. Efter varje behandlat tak så städar vi och tar med oss mossan.
Det ställs höga krav på dig som utförare vad gäller noggrannhet, problemlösning, effektivitet samt att du alltid arbetar för att överträffa kundens förväntningar. Utförarna är de som arbetar närmast vår slutkund och är således företagets ansikte utåt. Kontakten med kunden är en stor del i arbetet.
Att verka för gott samarbete mellan andra medarbetare och att alltid uppträda positivt och coachande är egenskaper som vi värderar högt.
Vi arbetar alltid i par.
Meriterande:
Fallskyddsutbildning
Erfarenhet av arbete på tak
Erfarenhet av fysiskt arbete utomhus
Arbetet är fysiskt krävande så du bör vara i god form.
Bör ej vara höjdrädd.
Du ska kunna utrycka dig väl på svenska.
B-körkort är ett krav.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Intervjuer sker löpande
Mer information om företaget finner du på vår hemsida: www.takvard.se
Tjänsten är knuten till säsong, april-november.
#jobbjustnu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
emil.edblom@takvard.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Takvårdare Jämtland". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare La Takvård AB
(org.nr 556784-7248) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
LA Takvård AB Kontakt
Franchisetagare Jämtland
Emil Edblom emil.edblom@takvard.se 076-0295670 Jobbnummer
9789992