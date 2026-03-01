Takvårdare
2026-03-01
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Smart takvård Sverige AB i Uppsala
Vi söker dig som är noggrann, har hög social kompetens, god fysik, är bekväm med höga höjder och gillar att arbeta utomhus i alla väder.
En stor del av arbetet består av att rengöra tak från mossa, alger och lavar, montera nockband samt byta ut trasiga takpannor. Vissa enklare hantverksarbeten förekommer. Du behöver vara noggrann, effektiv, och kunna lösa problem som dyker upp.
Du behöver kunna ta eget ansvar och vara lyhörd och tillmötesgående mot våra kunder.
Arbetet utförs hos kunder främst i Uppsala- och Stockholmsregionen och vi utgår ifrån Uppsala.
Den utbildning som behövs får du av oss.
Hos oss är det viktigt att ha en positiv attityd och att alltid sträva efter att överträffa kundernas förväntningar.
Meriterande är om du har fallskydd certifikat.
Intervjuer sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: ansokan@smart-takvard.se
Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Christofer Hartmann ansokan@smart-takvard.se 0760068381
9769560