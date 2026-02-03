Taktvättare Kallinge / Karlskrona
Takteam i Sverige AB
2026-02-03
Vill du vara en del av ett växande företag som erbjuder bra utvecklingsmöjligheter samt bidra till att våra kunder får ett hållbart underhåll av sitt hem? Skicka då in din ansökan redan idag, urval sker löpande!Publiceringsdatum2026-02-03Dina arbetsuppgifter
Som en del i ett team är ni företagets ansikte utåt när ni utför uppdrag ute hos kund. Arbetet tar till största del plats ute hos olika kunder i och runt Blekinge och du arbetar utomhus på hustak. Din uppgift kommer vara att tvätta tak & fasader. Det är ett varierande arbete med många olika moment. Resor med övernattning kan förekomma.
Du erbjuds vid start relevant utbildning i att arbete med tryck och höghöjdsarbete, tidigare erfarenhet av detta är givetvis meriterande. Så småningom kommer du även att erbjudas spännande utvecklingsmöjligheter samt vara delaktig i planering och mer avancerade projekt. Kvalifikationer
Detta är ett fysiskt krävande arbete, som sätter stora krav på din förmåga att arbeta med kroppen, händerna och olika verktyg.
Du ingår i ett team av två eller tre taktvättare därav lägger vi stor vikt vid att du är bra på att samarbeta, kommunicera, hantera feedback och framför allt att du tycker om att hugga i och jobba hårt. Arbetet med att tvätta tak kan innebära oväntade utmaningar vad gäller yta, mått och dylikt, vi letar därför efter dig som är lösningsorienterad, vågar ta egna initiativ och komma med kreativa idéer. Givetvis ser vi också att du är flexibel, snabblärd och att du bidrar med en god stämning till ditt team, och vid eventuell kundkontakt.
Krav för att söka tjänsten
Erfarenhet av Högtryckstvätt, snickeri, takläggning eller liknande
Att du har B-körkort
Att du behärskar det svenska språket i tal och skrift
Följande är meriterande
Utökad B-körkort - B96 eller BE
Erfarenhet av ställningsbyggnation
Erfarenhet av taktvätt, takmålning & fasadtvätt.
Vad innebär det att arbeta som taktvättare hos Takteam?
Mycket frihet under ansvar
Goda möjligheter till utveckling
Varierande vardag med olika typer av uppdrag hos våra kunder
Du får vara med och påverka de beslut som fattas för Takteams och vår utveckling
Goda förmåner och arbetsvillkor
Delta i diverse tävlingar med bonussystem
Om anställningen
Lön: Fast lön
Placering: Kallinge / Karlskrona
Tillträde: From 1 Mars eller enligt överenskommelse
Anställningsvillkor: Säsong alt Heltid, 6 månaders provanställning.
Arbetstider: Måndag-fredag 07-16/ flex.
Bra att känna till
Vi efterfrågar i ansökan ditt personnummer då vi begär utdrag ur belastningsregister på samtliga av våra kandidater. Att ange personnummer är frivilligt.
Ta chansen till ett roligt, fysiskt jobb, med goda möjligheter till att utvecklas och växa.
Välkommen med din ansökan! Första urval kommer att ske löpande.
Ansökan tas endast emot via vår hemsida.
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7105472-1822618". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Takteam i Sverige AB
(org.nr 559001-1127), https://karriar.takteam.se
Bredåkravägen 2 (visa karta
)
372 50 KALLINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Takteam Jobbnummer
9721575