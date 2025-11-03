Taktisk Inköpare
Purple Rekrytering & Interim AB / Inköpar- och marknadsjobb / Gislaved Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Gislaved
2025-11-03
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Purple Rekrytering & Interim AB i Gislaved
, Gnosjö
, Värnamo
, Ljungby
, Jönköping
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av ett väletablerat industriföretag med god struktur, tydliga processer och en stark ambition att vara bäst i det de gör? Mattssons i Anderstorp söker nu en Taktisk Inköpare som vill bidra till företagets fortsatta utveckling och framgång genom att skapa effektiva inköpsstrategier, starka leverantörssamarbeten och stabila flöden.
Om rollen I rollen som Taktisk Inköpare får du möjlighet att vara med och bygga upp en modern och långsiktig inköpsstruktur för framtiden. Du ansvarar för planering och genomförande av inköp utifrån kundprognoser, produktionsbehov och övergripande affärsmål. Genom att arbeta proaktivt med leverantörer och interna processer säkerställer du att rätt material och komponenter finns tillgängliga i rätt tid, alltid med fokus på kvalitet, kostnadseffektivitet och leveranssäkerhet.
Du arbetar nära både produktion, logistik, kvalitet och försäljning och blir en viktig del i företagets fortsatta utveckling. Rollen innebär att du följer upp och utvecklar leverantörsrelationer, driver förhandlingar, deltar i projekt kopplade till nya produkter och leveransstrukturer samt bidrar till förbättringsarbete och effektivisering inom inköpsområdet.
Du erbjuds Hos Mattssons blir du en del av ett familjeägt företag med modern struktur, korta beslutsvägar och en tydlig vision, att vara bäst i det de gör. Här får du möjlighet att påverka, utvecklas och vara med på en tillväxtresa där kvalitet, engagemang och långsiktighet står i centrum.
Du kommer till en arbetsplats som värdesätter tydlighet, ordning och samarbete, där besluten tas nära verksamheten och där varje medarbetare ges utrymme att göra skillnad. Rollen erbjuder stor variation, frihet under ansvar och möjligheten att vara med och forma framtidens inköpsarbete i ett företag med starkt kundfokus och hög teknisk kompetens. Hos Mattssons blir du en del av en kultur som präglas av pålitlighet, långsiktighet och stolthet över det man levererar.
Vem är du? Som person tror vi att du trivs i en miljö där struktur, ordning och kvalitet värderas högt. Du har ett naturligt driv och en vilja att ständigt förbättra och utveckla, både processer och samarbeten. För dig är noggrannhet och ansvarstagande en självklarhet, och du har en förmåga att se helheten, från detaljerna i inköpsflödet till hur dina beslut påverkar företagets långsiktiga affär.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från liknande inköpsroller inom tillverkande industri, gärna med ansvar för leverantörsutveckling, förhandling och avtal. Du har ett affärsmässigt förhållningssätt och trivs i en roll där du får kombinera analys, struktur och relationer. En relevant utbildning inom exempelvis inköp, logistik, teknik eller ekonomi ses som meriterande. Men vi lägger också stor vikt gällande erfarenhet, engagemang och förståelsen för industriella flöden.
Rekryteringsinformation Rekryteringen sker i samarbete med Purple Rekrytering & Interim, och ansvarig rekryterare är Jennie Holmberg. Hör av dig till Jennie om du har frågor gällande tjänsten, kontaktuppgifter hittar du nedan.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan om du känner att detta kan vara nästa steg i din karriär. Välkommen med din ansökan redan idag!
Kontakt Jennie Holmberg 076 307 01 23 jennie@purplerekrytering.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Purple Rekrytering & Interim AB
(org.nr 559428-6253), http://www.purplerekrytering.se Arbetsplats
Purple Rekrytering & Interim Kontakt
Jennie Holmberg jennie@purplerekrytering.se 0763 07 01 23 Jobbnummer
9586797