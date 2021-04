Takläggare - DM TAK AB - Takmontörsjobb i Huddinge

DM TAK AB / Takmontörsjobb / Huddinge2021-04-12DM TAK är ett växande företag i takbranschen. Företaget har en egen strategiskt placerad anläggning i Huddinge (Länna) med mer än 60 medarbetare. DM TAK satsar mycket på att vidareutveckla både företaget och all anställd personal. Företaget har under de senaste åren mottagit flera priser och utmärkelser för vårt professionella och kvalitativa arbete. I en nyligen gjord undersökning så blev det allmänna omdömet om att jobba på DM TAK: "Jag lär mig nya saker, utvecklas och blir mer självsäker. Det är ett seriöst företag med bra organisation och trevliga kollegor."Om jobbetVi söker dig som kan jobba i ett stabilt och effektivt arbetsplats som levererar professionella resultat.Du kommer att arbete tillsammans med andra i ett lag och det kan vara ett plus om du har erfarenhet av det. Dina lagkamrater på DM TAK är väldigt effektiva och hårt arbetande.Det är ett plus om du har erfarenhet av att arbeta på höga höjder och med användning av arbetsskydd eftersom du kommer arbeta på olika typer av tak. Om du inte har någon erfarenhet kommer vi utbilda dig på säkerheten och hur man arbetar på tak.Jobbet är ibland fysiskt tungt och det är bra om du har erfarenhet på tidigare jobb som var fysiskt krävande men om du inte har det så kommer vi utbilda dig på det.Oavsett din bakgrund så behöver du vara en person som gillar hårt arbete och har visat prov på det tidigare.Det är bra om du har körkort men det är inget krav.De flesta du arbetat för bör säga att du är en person som har en stark vilja att arbeta, arbetar hårt och får jobbet gjort snabbt och professionellt.Om du inte är en erfaren takarbetare men känner att du har en stark vilja att bli professionell inom detta område så kommer vi utbilda dig.Om företagetVi är ett högt producerande team som trivs med vårt arbete och är stolta över att leverera tak av hög kvalitet som håller längre.DM TAK är ett stabilt växande företag tack vare god organisation och hängivenhet att skapa nöjda kunder.DM TAK är ett expanderande företag som har mottagit flera priser för sitt professionella och kvantitativa arbete.Vill du utvecklas och nå större mål så är detta företaget för dig.På DM TAK söker vi nu några fler medarbetare som vill gå med i vårt team.Vi ser fram emot din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2021-04-12Fast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2021-05-12DM TAK AB5685741