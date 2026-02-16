Tågtrafikledare sökes till Malmö
2026-02-16
Vill du göra något som spelar roll - varje dag? Nu söker vi dig som är redo för en ny bana i karriären och vill ta dig an en nyckelroll i den svenska järnvägstrafiken. I augusti 2026 startar nästa utbildningsomgång till tågtrafikledare och nu har du chansen att söka!
Tågtrafikledare sökes till MalmöPubliceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Vad gör en tågtrafikledare?
Det här är ett yrke för dig som gillar att ha koll på läget och där ingen dag är den andra lik. Som tågtrafikledare styr och övervakar du järnvägstrafiken i realtid, dygnet runt under årets alla dagar med målet att både gods och passagerare ska komma fram säkert och i tid. Du arbetar på plats på trafikcentralen tillsammans med erfarna kollegor som samarbetar för att järnvägstrafiken ska rulla oavsett vad som händer. Arbetet utförs via dator och telefon och dina beslut påverkar tusentals resenärer varje dag.
Att jobba som tågtrafikledare innebär bland annat att du:
Styr järnvägstrafiken i realtid på de sträckor du ansvarar för under ditt skift.
Hanterar störningar och förseningar samt gör prioriteringar för att resenärer och gods ska komma fram i tid.
Följer regelverk och säkerhetsrutiner för en säker järnvägstrafik.
Samarbetar med bl.a. kollegor på trafikcentralen, kunder, lokförare och blåljuspersonal för en smidig järnvägstrafik.
Arbetar skift - dag, kväll, helg och natt.
Övrig information
Viktig information till dig som sökande
Grundutbildning och aspirantanställning
Du anställs som aspirant och genomgår en cirka ettårig betald utbildning. Utbildningen består av teori (5-7 veckor obligatorisk närvaro med övernattning i Ängelholm) och praktik på din trafikcentral. Efter godkänd examination erbjuds du tillsvidareanställning med individuell lönesättning. Under utbildningen har du en aspirantlön på ca 25 000 - 28 000 kr per månad. Efter godkänd examination tillsvidareanställs du som tågtrafikledare med individuell lönesättning.
Om rekryteringsprocessen
Då denna tjänst är trafiksäkerhetsklassad styrs processen av krav specificerade i EU-förordningen. Detta innebär att processen innefattar flera steg för att stämma av att du som sökande uppfyller kraven. Det gör vi genom tester, rekryteringsdag, individuell psykologisk bedömning, intervju och du som slutkandidat genomför även säkerhetsprövning och hälsoundersökning. Du kan läsa mer om de olika stegen och vad dessa innebär här.
Flera delar i rekryteringsprocessen kommer att kräva att du är på plats, vilket innebär att du kommer behöva ta ledigt från eventuellt jobb eller studier för medverkan i delar av rekryteringsprocessen.
Rekryteringsdag som innefattar bland annat arbetsprov och arbetsrelaterade övningar kommer att genomföras på plats i Malmö vecka 14-16.
Individuell psykologisk bedömning kommer att genomföras på plats i Malmö vecka 18-19.
Slutintervjuer är planerade att genomföras digitalt under vecka 21-22.
Mer information om rekryteringsprocessen hittar du på vår hemsida Bli tågtrafikledare! - www.trafikverket.se
Vad krävs för att bli tågtrafikledare?
Den här rollen passar dig som har god förmåga att hålla fokus när tempot är högt. Du har en god analytisk förmåga och du tar dig an problem på ett strukturerat och lösningsorienterat sätt. Som person är du stabil och växlar med enkelhet tempo när saker och ting händer, samtidigt som du behåller lugnet även i pressade situationer. Du har en hög säkerhetsmedvetenhet, god förmåga att arbeta noggrant, självständigt och tar ansvar för dina arbetsuppgifter och din kontinuerliga utveckling och ditt lärande. Du är en lagspelare som kommunicerar tydligt och värdesätter samarbete med kollegor och andra delar av organisationen
För att bli tågtrafikledare krävs att du:
har studerat på gymnasiet alternativt har motsvarande kunskaper från andra studier (ex. folkhögskola, Komvux, YH-utbildning)
har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
kan och vill arbeta skift (dag, kväll, helg, natt & röda dagar)
Det är en fördel men inget krav om du:
har erfarenhet av arbete med snabba tempoväxlingar
har erfarenhet av att arbeta i en roll där det har varit viktigt att följa rutiner och regelverk
har erfarenhet av arbete där säkerheten stått i fokus
har erfarenhet av att i arbetet kommunicera muntligt via telefon och digitalt via datorSå ansöker du
För att din ansökan ska anses vara komplett krävs att du bifogar CV på svenska. Betyg kan komma att inhämtas senare i processen. Observera att det första urvalet baseras på dina svar på urvalsfrågorna, det är av stor vikt att du svarar korrekt och sanningsenligt på dessa frågor.
Den här jobbannonsen är del i en stor rekryteringskampanj där vi söker tågtrafikledare över hela landet. Säkerställ att du skickar in din ansökan till den ort du önskar arbeta på.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen/rekryteringskoordinator så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter i annonsen.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! För att undvika att information gällande din ansökan klassas som SPAM kan du med fördel lägga till vår e-postadress: noreply@heroma.se
i dina e-postkontakter, detta är särskilt viktigt om du har en @yahoo mail. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
(org.nr 202100-6297) Kontakt
Rekryterande chef
Mattias Liljegreen mattias.liljegreen@trafikverket.se Jobbnummer
